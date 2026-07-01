황신혜, 27세 모델 딸과 똑같은 수영복 소화…'63세' 믿기지 않는 슬림 실루엣

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 황신혜가 63세라는 나이가 믿기지 않는 탄탄한 수영복 자태를 뽐냈다.

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황신혜는 1일 자신의 SNS를 통해 "여름이다~~"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 황신혜는 딸 이진이와 야외 수영장에서 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다. 두 사람은 나란히 선글라스를 착용하고 스트라이프 패턴의 수영복으로 시원한 여름 분위기를 연출해 눈길을 사로잡았다.

이 과정에서 시선을 사로잡은 것은 황신혜의 변함없는 몸매였다. 이진이와 똑같은 스타일의 스트라이프 수영복을 착용한 황신혜는 이를 완벽하게 소화하며 군살 없는 늘씬한 실루엣과 탄탄한 각선미를 자랑해 시선을 집중시켰다.

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또한 서로의 모습을 촬영하거나 셀카를 찍는 등 둘만의 추억을 휴대폰에 저장하는 엄마와 딸의 모습 속 똑 닮은 미소가 이목을 끌었다.

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한편 황신혜는 MBC 16기 공개 탤런트로 데뷔해 1980년대를 대표하는 미녀 배우로 사랑받았다. 그는 1987년 패션업체 대표의 아들과 결혼했으나 9개월 만에 이혼했으며, 이후 1998년 세 살 연하의 사업가와 재혼해 딸 이진이를 낳았지만, 2005년 다시 이혼했다.

현재 황신혜는 KBS1 예능 '황신혜의 같이 삽시다'에 출연 중이다.

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anjee85@sportschosun.com