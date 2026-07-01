'경상도 사투리+애교' 원희, 이은지·예지 홀렸다…'원희는 스무살' 미공개 스틸 대방출

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[스포츠조선 김수현기자] 쿠팡플레이 예능 <원희는 스무살>이 뜨거운 시청자 반응에 힘입어 1-4화 미공개 스틸을 전격 공개했다.

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<원희는 스무살>은 아직 처음인 것 투성이인 '원희'의 스무 살 버킷 리스트를 언니들과 함께 경험하며 성장해 가는 공감형 리얼버라이어티 예능이다.

<원희는 스무살>이 평점 4.7점을 기록하며 쿠팡플레이 인기작 TOP 20 중 최고 평점 행진을 이어가고 있다. 낯가림 많고 서툰 모습 속에서도 하고 싶은 일에 거침없이 도전하는 스무 살 원희의 '무해한 당당함'이 시청자들에게 행복함과 힐링을 선사하고 있다는 평가다. 원희는 이번 작품을 통해 '대세'로서의 독보적인 존재감을 스스로 증명해 내고 있다.

공개된 미공개 스틸은 그동안 공개된 적 없는 원희의 신선한 매력과 특유의 무해한 청량함으로 가득해 보는 이들을 행복하게 만들며 소장 욕구를 더한다. 첫 번째 '인생 언니' 이은지와 함께한 '언니의 밤'에서는 생애 첫 신분증 검사부터 주도 문화까지 배워가는 스무 살의 풋풋한 설렘이 고스란히 담겼다. 초롱초롱한 눈빛으로 언니의 코스를 전적으로 따르는가 하면, 예상치 못한 찰진 경상도 사투리로 현장을 웃음바다로 만들며 반전 예능감까지 발산했다.

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이어 있지(ITZY) 예지, 채령과 함께한 '집순이 홈 파티'에서는 원희의 야무진 매력이 빛을 발했다. 직접 홈 파티를 준비하고 이끄는 모습은 물론, 언니들을 위한 귀여운 애교와 마술쇼까지 아낌없이 펼치는 분위기 메이커로 활약하며 뜨거운 화제를 모았다.

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세 번째 버킷 리스트인 우중 캠핑에서는 한층 깊어진 원희의 성장이 돋보였다. 빗소리와 함께 낭만적인 캠핑을 만끽하는 동시에 눈물을 보인 김시현 셰프를 묵묵히 다독이는 모습이 담기며 이전과는 또 다른 성숙한 매력으로 깊은 인상을 남겼다. 여기에, 르세라핌(LE SSERAFIM) 홍은채와 도전한 놀이공원 아르바이트에서는 '프로 열정러' 원희의 진가가 제대로 발휘됐다. 처음 접하는 고난도 업무에도 주저없이 뛰어들고 끝까지 최선을 다하며 현실 아르바이트생들의 고충에 공감했다.

이처럼 <원희는 스무살>은 버킷 리스트를 하나씩 채워가는 과정을 넘어, 다양한 '인생 언니'들과 관계를 맺고 세상을 배워가는 스무 살의 성장 기록을 담아내며 공감과 응원을 얻고 있다. 매회 새로운 경험 앞에서 성장하는 원희가 앞으로 어떤 '인생 언니'들과 특별한 추억을 만들어갈지 기대가 모인다.

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새로운 경험을 통해 성장해 나갈 원희의 빛나는 페이지를 담은 <원희는 스무살>은 매주 토요일 오후 4시에 공개되며, 오직 쿠팡플레이에서 만나볼 수 있다. 쿠팡 와우회원은 물론 일반회원 누구나 무료로 시청할 수 있다.

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shyun@sportschosun.com