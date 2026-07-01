"김세의, 김수현 공격으로 4억 챙겨"…은현장, 검찰에 자료 제출

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[스포츠조선 김준석 기자] 유튜버 은현장이 유튜브 채널 '가로세로연구소' 대표 김세의의 범죄수익 규모를 자체 분석한 자료를 공개하며 "약 4억원을 환수해야 한다"고 주장했다.

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최근 유튜브 채널 '장사의 신'에는 '보복이 두렵다며 마지막 발악하는 김세의를 위한 선물. 은현장의 렉카박멸'이라는 제목의 '매불쇼' 영상이 공개됐다.

이날 방송에서 은현장은 김세의가 배우 김수현과 관련한 허위사실 유포 의혹으로 구속 기소된 시점에 맞춰 영치금 가압류를 신청했다고 밝혔다.

그는 "일부러 구속 기소된 날에 맞춰 진행했다"며 "감옥에서는 영치금이 중요하다는 이야기를 듣고 바로 가압류를 신청했다. 결과는 거의 확신하고 있다"고 말했다.

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이어 "영치금이 묶이면 방장 역할도 하기 어렵고, 사용할 수 있는 돈도 제한될 것"이라고 주장했다.

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이어 은현장은 김세의의 유튜브 수익과 관련해 직접 정리한 자료를 공개했다.

그는 "김수현을 공격한 영상들을 모두 채증해 후원금과 광고 내역을 엑셀로 정리했다"고 설명했다.

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특히 은현장은 "검찰에서 먼저 연락이 왔다. 김세의의 범죄수익이 550만원으로 산정돼 있는데 이상하다며 자료를 요청했다"며 "혹시라도 오류가 있을까 다시 전부 검토한 뒤 검찰에 제출했다"고 밝혔다.

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은현장이 공개한 자료에 따르면 김세의는 김수현 관련 영상을 총 64편 제작했고, 해당 영상들에서 후원금 약 1억800만원 이상을 받은 것으로 집계됐다.

또 영상 내 유료 광고는 총 146회 진행됐으며, 광고 단가 등을 반영해 약 4억원 규모의 범죄수익이 발생한 것으로 추산해 검찰에 제출했다고 주장했다.

은현장은 "김세의가 평소 광고 한 건당 200만~300만원 정도를 받는다고 이야기해 왔다"며 "이 자료를 토대로 범죄수익 약 4억원을 산정해 제출했고, 이 금액은 환수돼야 한다고 본다"고 말했다.

그러면서 "이것만 정리한 것이 아니다. 쯔양, 나를 비롯해 여러 연예인을 대상으로 한 영상까지 모두 채증했다"며 "직원과 아르바이트를 고용해 1000개 이상의 영상을 정리했고, 슈퍼챗 후원 내역까지 모두 엑셀로 기록했다"고 덧붙였다.

한편 김세의는 배우 김수현의 고(故) 김새론 미성년 교제 의혹 등을 제기하는 과정에서 정보통신망법상 명예훼손, 성폭력처벌법 위반, 스토킹처벌법 위반 등의 혐의로 구속 기소된 상태다.

다만 은현장이 언급한 '범죄수익 4억원'은 은현장 측이 자체 분석해 검찰에 제출했다고 주장한 추산치로, 사법당국이 공식적으로 인정한 금액은 아니다.

narusi@sportschosun.com