한국e스포츠협회, 아시안게임 e스포츠 종목 국가대표 최종 후보자 발표 … '페이커' 이상혁, 아시안게임 2연패 도전

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'페이커' 이상혁과 '제우스' 최우제, '케리아' 류민석이 아시안게임 2연속 금메달에 도전하게 됐다.

한국e스포츠협회는 오는 9월 일본에서 열리는 2026년 아이치-나고야 아시안게임 e스포츠 9개 종목에 나설 국가대표 최종 후보 명단을 18일 발표했다.

가장 관심을 끌면서도, 항저우아시안게임에 이어 2연패에 도전하는 '리그 오브 레전드' 종목에선 이상혁, 최우제, 류민석이 두 대회 연속 국가대표로 뽑혔다. 여기에 '제카' 김건우, '구마유시' 이민형, '캐니언' 김건부 등 3명은 처음으로 태극마크를 달게 됐다.

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현재 LCK에서 1위를 질주하고 있는 한화생명e스포츠에서 3명(최우제, 김건우, 이민형)이 가장 많고, 이어 T1에서 이상혁과 류민석 2명 그리고 젠지의 김건부가 이름을 올렸다. e스포츠 국가대표 파견후보자는 e스포츠 종목별 경기력향상위원회 소위원회 심의와 지도자 추천을 거쳐 결정됐으며, 후보자 명단은 경기력향상위원회 상임위원회의 승인을 마쳤다고 협회는 전했다.

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아시안게임에는 총 11개인데, 우리나라는 이 가운데 '리그 오브 레전드'를 비롯해 대전격투(스트리트 파이터 6, 철권 8, 더 킹 오브 파이터즈 XV), '포켓몬 유나이트', '아너 오브 킹즈', '배틀그라운드 모바일'(아시안게임 버전), '제5인격'(아시안게임 버전), '그란 투리스모 7', '이풋볼 시리즈', '뿌요뿌요 챔피언스' 등 9개 메달 종목에 출전한다. 이에 따라 e스포츠 국가대표 파견후보자 선수는 총 36명으로 구성됐다.

대전격투에선 세부 종목별 선발전에 참가한 41명 중 각 종목 우승자인 연제길(스트리트 파이터 6), 배재민(철권 8), 이광노(더 킹 오브 파이터즈 XV) 등 3명이 파견후보자로 확정됐다. '포켓몬 유나이트'는 종목 팀 단위 선발전에는 총 2개 팀이 참가했으며, T1(김재영, 박성순, 이지환, 진수빈, 조민혁)이 1위에 올라 파견후보자로 선발됐다.

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'아너 오브 킹즈'는 국가대표 팀 단위 선발전 결과 1위를 차지한 농심 레드포스(조성빈, 한지훈, 이섭규, 정윤호, 이훈민, 한성건)가 파견후보자로 확정됐다.

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'배틀그라운드 모바일'의 경우 최근 2년간 국내외 대회 성적과 국가대표 평가회 지표를 바탕으로 소위원회와 지도자의 추가 검토를 거쳐 예비 엔트리 선수 10명 가운데 최종적으로 김준하, 전현빈(이상 농심 레드포스), 박상철, 송수안, 정유찬(이상 디플러스 기아)이다.

'제5인격' 팀 단위 선발전 결과, 총 3개 참가팀 중 1위를 차지한 Pororon(홍현기, 박소연, 어홍, 김재연, 김준서, 고태현, 김상민)이 파견후보자로 선발됐다.

'그란 투리스모 7'의 경우 국가대표 선발전이 1~2차 온라인 예선과 최종 결선으로 진행됐다. 1차 예선 참가자 117명 중 상위 랩타임을 기록한 24명이 2차 예선에 진출했으며, 이후 12명이 최종 결선에 올랐다. 최종 결선에서는 1위를 차지한 김영찬(DCT 레이싱)이 파견후보자로 확정됐다.

'이풋볼 시리즈' 선발전은 지난 4월 3~4일 진행됐으며, '이풋볼 모바일' 부문에 7명, '이풋볼 PC' 부문에 17명이 참가했다. 이 중 각 부문 상위 입상자인 김도겸(이풋볼 모바일)과 송영우(이풋볼 PC)가 파견후보자로 선발됐다. '뿌요뿌요 챔피언스' 국가대표 선발전에서는 지난 KeSPA컵 익스펜션 이벤트 1~2회차 우승자인 강동신이 1위를 차지해 파견후보자로 선발됐다.

이로써 최종 e스포츠 국가대표 선수 후보 36인이 잠정 확정됐다. 파견후보자 명단에 대해서는 국가대표 선발 및 운영규정에 따라, 오는 28일까지 '한국e스포츠협회에 등록된 선수' 및 '국가대표 선발전에 출전한 선수의 보호자, 지도자, 소속팀의 장'을 대상으로 공식 이의신청을 받는다. 이후 한국e스포츠협회장의 최종 승인을 거쳐 대한체육회에 제출되며, 6월 중 대한체육회 경기력향상위원회의 승인을 거쳐 국가대표 최종엔트리로 확정된다.

아울러 '제5인격'과 '아너 오브 킹즈' 국가대표는 6월 중 아시안게임 지역예선에 참가할 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com