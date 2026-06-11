MSI에 나설 LCK 두 팀은 과연? 12~14일 원주에서 가려진다

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MSI(미드 시즌 인비테이셔널)에 LCK를 대표해 나설 두 팀이 강원도 원주에서 이번 주 결정된다.

LCK 1~2라운드에서 1위부터 4위를 차지한 한화생명e스포츠와 T1, 젠지, KT 롤스터가 12~14일 강원도 원주시 원주DB프로미아레나에서 MSI 출전권 두 장을 걸고 LCK 대표 선발전을 갖는다.

우선 12일에는 정규리그 1위와 2위를 달리고 있는 한화생명과 T1이 맞붙어 LCK 1번 시드를 가리게 된다.

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한화생명은 창단 이후 첫 MSI 진출을 향한 도전 행보이다. 한화생명은 그동안 퍼스트 스탠드와 롤드컵(LoL 월드 챔피언십) 등 2개의 국제 대회에는 나섰지만, MSI 무대에 오르진 못했는데, 이 경기만 이긴다면 바로 MSI에 직행하는 절호의 기회를 잡았다.

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T1은 1~2라운드에서 초반 부진을 딛고 2위를 차지하는 저력을 발휘했다. T1은 MSI 단골 멤버로, 만약 이번 선발전을 통과하면 2022년부터 5년 연속, 통산 9번째 MSI에 나서게 된다. 두 팀의 올 시즌 맞대결 성적은 1승 1패이다. 지난 4월 4일 열린 1라운드에선 T1이 2대0의 완승을 거뒀지만, 5월 1일 2라운드 대결에선 한화생명이 2대1로 설욕전에 성공했다. 만약 이 경기에서 패한다 하더라도, 14일 최종 결정전에서 젠지와 KT의 승자와 2번 시드를 두고 마지막 대결을 가질 기회를 얻게 된다.

이어 13일 열리는 경기에선 정규리그 3위 젠지와 4위 KT가 맞붙는다. 이 경기에서 패하면 바로 탈락이기에 '단두대 매치'라 할 수 있다.

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2024년과 2025년 MSI를 연달아 제패한 '디펜딩 챔피언' 젠지는 이번 LCK MSI 대표 선발전을 통과하면 MSI 3연속 우승에 도전할 기회를 잡는다. 이를 위해선 우선 KT전에서 승리를 거둬야 한다.

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KT는 젠지를 중요한 순간마다 꺾고 있다. 지난해 LCK 플레이오프에서 젠지를 풀세트 끝에 꺾으며 롤드컵 진출을 확정했고, 롤드컵 본선 무대에서도 4강에서 젠지를 꺾으며 결승에 오른 바 있다. 만약 KT가 젠지를 또 물리친다면 한화생명과 마찬가지로 역시 MSI 첫 진출을 위한 도전을 이어갈 수 있게 된다.

대표 선발전의 모든 경기는 5전 3선승제로 진행되며 치지직과 SOOP 등 온라인 플랫폼을 통해 생중계 된다. 12일과 14일 티켓은 매진됐고, 13일 티켓은 NOL티켓에서 예매 가능하다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com