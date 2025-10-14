"브라질전이 동기부여" '포스트 손흥민' 엄지성, SON 앞에서 3년 9…

"브라질전이 동기부여" '포스트 손흥민' 엄지성, SON 앞에서 3년 9개월 만에 A매치 득점 쾅!..."못 넣으면 어떡해야 하나 생각"[현장인터뷰]

기사입력 2025-10-15 00:23


14일 서울월드컵경기장에서 열린 축구대표팀과 파라과이의 평가전. 전반전 대표팀 엄지성이 선취골을 성공시켰다. 포효하는 엄지성. 상암=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.14/

14일 서울월드컵경기장에서 열린 축구대표팀과 파라과이의 평가전. 전반전 대표팀 엄지성이 선취골을 성공시켰다. 손흥민과 함께 기뻐하는 엄지성. 상암=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.14/

[상암=스포츠조선 이현석 기자]"선수들끼리 브라질전을 동기부여 삼아서 경기 준비를 잘 할 수 있었다"

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 A대표팀은 14일 서울월드컵경기장에서 열린 파라과이와의 '하나은행 초청 축구국가대표팀 친선경기'에서 2대0으로 승리했다.

귀중한 승리였다. 직전 브라질전에서 아쉬운 0대5 패배 이후 홍명보호는 다시 심기일전하여 나아가야 했다. 월드컵 조추첨 포트 배정을 고려해도 이번 파라과이전 승리가 중요했다. 위기의 순간 홍명보호는 집중력을 발휘해 남미의 다크호스를 꺾었다.

선봉에 나선 선수 중 한 명이 엄지성이었다. 엄지성은 이날 선발 명단에 올랐는데, A매치 데뷔 이후 첫 선발 출전이었다. 첫 선발임에도 불구하고 저돌적인 돌파와 움직임이 돋보였다. 전반부터 부단히 파라과이 수비를 흔든 엄지성은 곧바로 성과를 거뒀다. 전반 15분 선제골을 꽂아 넣었다. 황인범이 상대 수비 두 명을 뚫고 이명재에게 패스를 건넸다. 이명재가 반대편에 있는 엄지성을 보고 긴 크로스를 올렸다. 파라과이 알론소가 걷어낸다는 것이 오히려 엄지성에게 패스한 모양이 됐다. 상대 골문 앞에 있던 엄지성은 기회를 놓치지 않고 오른발슛으로 골망을 흔들었다. 2022년 1월 15일 아이슬란드와의 친선경기 이후 무려 3년 9개월 만에 대표팀에서 골 맛을 봤다.


14일 서울월드컵경기장에서 열린 축구대표팀과 파라과이의 평가전. 전반전 대표팀 엄지성이 선취골을 성공시켰다. 기뻐하는 엄지성. 상암=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.14/
경기 후 취재진과 만난 엄지성은 "대표팀 첫 경기가 3년 전이었다. 처음 선발로 경기를 뛰다 보니까 많이 긴장됐다. 정신적으로도 준비를 더 했던 것 같다. 시간이 많았기에 더 생각도 많이 했다. 들어갔을 때 어떻게 해야 할지를 많이 이미지 트레이닝 한 덕분에 좋은 기회를 잘 마무리할 수 있었다"고 소감을 밝혔다.

엄지성은 이날 좌측에서 김민재, 이명재와 좋은 호흡을 보여줬다. 그는 "(이)명재 형이 크로스를 올릴 때, 내가 가운데 위치했지만, 다이렉트로 건들기에는 늦은 감이 있었다. 공이 신기하게 딱 나한테 떨어져서 많은 생각이 들었다. 이걸 못 넣으면 어떡하나 짧은 시간 속에서 그런 생각을 했다"고 밝혔다.

브라질전 패배가 있었지만, 선발로 나선 엄지성은 패배가 동기부여가 됐다고 밝혔다. 그는 "선수라는 직업이 매번 이길 수 없다. 크게 승리할 때도, 있다. 경기는 이미 지난 것이기에 다음 경기에 더 집중했다. 선수들끼리도 (브라질전을)동기부여 삼아서 경기를 잘 준비할 수 있었다"고 했다.

엄지성이 활약하는 대표팀 2선은 가장 경쟁이 치열한 포지션이다. 이강인, 황희찬, 이재성 등을 비롯해 이번에 합류하지 않은 배준호, 전진우 등 여러 후보들이 자리를 놓고 경쟁하고 있다. 월드컵으로 향하기 위해선 바늘구멍 같은 경쟁을 뚫어야 한다. 엄지성은 "내가 항상 대표팀에 오는 선수는 아니다. 오늘처럼 기회가 있다고 하면, 언제든지 준비가 되어 있고, 최선을 다할 생각이다. 11월에도 다시 발탁이 될 수 있도록, 좋은 축구 하는 모습 보여드리는 것이 다음 목표다"고 밝혔다.


상암=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

