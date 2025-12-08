[SC이슈] 박나래, 매니저 갈등 해소→방송 중단 선언 “동료들에게 민폐 못 끼쳐, 활동 멈춘다”

기사입력 2025-12-08 11:32


[SC이슈] 박나래, 매니저 갈등 해소→방송 중단 선언 “동료들에게 민폐…

[스포츠조선 조민정 기자] 개그맨 박나래가 전 매니저들과의 갈등을 해소했다며 직접 입장을 밝혔다. 하지만 논란이 완전히 정리되기 전까지 방송 활동을 중단하겠다는 결단도 함께 내렸다.

박나래는 8일 자신의 SNS에 장문의 글을 올리고 "지난 11월 초, 가족처럼 지내던 매니저 두 분이 갑작스럽게 퇴사했다. 이후 당사자들과 대화할 기회가 닿지 않아 오해가 쌓였다"며 최근 불거진 갈등 상황을 설명했다.

그는 "여러 분들의 도움으로 어제에서야 전 매니저들과 직접 마주 앉았다. 서로 간의 오해와 불신은 풀었지만, 모든 과정에서 제 불찰이 있었다고 생각한다. 깊이 반성하고 있다"고 전했다.

이어 박나래는 "웃음과 즐거움을 드리는 개그맨으로서 더 이상 프로그램과 동료들에게 피해를 줄 수 없다고 판단했다"며 "모든 문제가 명확히 해결되기 전까지 방송 활동을 중단하겠다. 믿고 응원해주신 분들께 다시 한번 머리 숙여 사과드린다"고 밝혔다.

앞서 박나래는 전 매니저들에게 갑질을 했다는 의혹에 휩싸였다. 전 매니저들은 특수상해·대리처방·직장 내 괴롭힘·진행비 미지급 등을 주장하며 박나래를 특수상해, 허위사실적시 명예훼손, 정보통신망법 위반 등 혐의로 고소했다. 이에 박나래 역시 공갈 혐의로 전 매니저들을 맞고소한 상태다.

또한 박나래는 의료 면허가 없는 지인 A씨, 이른바 '주사 언니'에게 수면제 등 약물을 전달받았다는 의혹도 받고 있어 수사 결과에 관심이 모이고 있다.

박나래는 입장문 말미에서 "모든 과정에서 제 책임을 피하지 않겠다. 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 스스로를 돌아보겠다"고 거듭 사과했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

