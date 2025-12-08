손흥민 오기 전에 날벼락? 토트넘 초비상...BBC "국대 선수, 런던서 폭행 혐의로 체포"→EPL 발칵
[스포츠조선 김대식 기자]토트넘 선수가 폭행 사건에 연루됐을까.
영국 BBC는 8일(한국시각) 속보라며 '런던 중심부에서 한 국가대표 축구선수가 폭행 및 난투혐의로 체포됐다. 경찰에 따르면 사건은 토요일 새벽, 런던 웨스트엔드 지역에서 발생했다. 해당 선수(29세)는 현장에서 폭행 혐의 2건과 난투 혐의 1건으로 체포됐다'고 보도했다.
아직까지 어떤 선수인지는 밝혀지지 않았다. BBC는 '법적 이유로 인해 신원은 공개할 수 없다'고 설명했다.
경찰에 따르면 자정을 갓 넘긴 시각, 폭행 신고를 받고 출동했다. 피해자로 추정되는 사람은 부상을 당해 병원으로 이송됐지만 생명을 위협할 수준은 아닌 것으로 밝혀졌다. 체포된 선수는 보석을 조건으로 석방된 상태며 경찰 수사는 계속되고 있는 중이다. 영국은 법에 따라서 기소까지 진행되면 용의자의 신분을 공개할 수 있다.
사건이 현지시간으로 토요일 자정을 넘은 시간에 런던 한복판에서 벌어졌기 때문에 축구 팬들은 런던을 연고지로 하는 프리미어리그(EPL) 구단 선수로 추측하고 있는 중이다. 잉글랜드 채피언십(2부 리그) 선수일 가능성도 배제할 수 없다.
이러한 논리라면 토트넘 선수일 가능성도 없다고 할 수 없다. 29살 국가대표급 선수라면 토트넘에도 해당되는 선수들이 꽤 있다. 용의자가 만 29살이라 1996년생 혹은 생일이 지나지 않은 1995년생에 해당될 것이다. 토트넘 선수로 보자면 제임스 매디슨, 굴리엘모 비카리오, 이브 비수마까지 후보군에 오를 수 있다.
만약 세 선수 중 한 명이라면 토트넘은 엄청난 후폭풍에 시달릴 것으로 예상된다. 매디슨의 경우는 팀의 핵심 중 핵심이다. 지금은 십자인대 파열 부상으로 전력에서 이탈한 상태지만 지난 시즌까지 손흥민을 도와 팀의 부주장이었던 선수다. 잉글랜드 국가대표 출신이기 때문에 매디슨이 폭행 혐의로 체포된 사실로 밝혀질 경우, 논란이 커질 것이다.
비카리오 역시 토트넘에서 매우 중요한 선수다. 토트넘의 든든한 수문장이자 현재는 주장단의 일원인 선수다. 항상 프로페셔널한 태도를 보여줬던 선수라 이런 논란에 휘말린다면 이미지가 아예 달라질 것이다.
평소 행실만 본다면 비수마가 제일 걱정스럽다. 지난 시즌에도 일명 웃음가스로 불리는 아산화질소를 흡입해 논란이 된 비수마는 최근에도 웃음가스를 흡입했다는 보도로 팬들을 실망시킨 상태다. 토트넘 소속이지만 개인 SNS에서 토트넘 관련 게시글을 모두 삭제한 상태이기도 하다.
아직까지 토트넘 구단은 BBC의 보도가 나온 후 어떤 대응도 취하지 않고 있다. 손흥민의 방문을 앞두고 토트넘 선수인 것으로 밝혀진다면 여러모로 골치가 아플 토트넘일 것이다.
