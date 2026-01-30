KBO리그 '홍보 스팟 영상' 만드실 분!

|
|
|9일 서울 롯데호텔월드에서 KBO 골든글러브 시상식이 열렸다. 기념 포즈를 취하고 있는 수상자들. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com
/2025.12.09/
[스포츠조선 한동훈 기자]KBO가 2026 KBO 리그 홍보 스팟 영상 제작을 진행할 대행 업체 선정 입찰을 실시한다.
이번 입찰을 통해 선정되는 업체는 KBO 리그 홍보 스팟 영상 제작(공식 행사, 포스트시즌, 국제대회 등), 경기 중계 활용 기획 콘텐츠 및 사회 공헌 콘텐츠 제작을 수행한다. 또한 KBO 리그 공식 행사 현장 촬영 및 콘텐츠 제작과 기타 KBO 요청 영상물 및 모션 작업물 제작 지원을 담당하게 된다.
문화체육관광부의 주최단체지원금으로 진행되는 본 사업에 참여를 원하는 업체는 조달청이 운영하는 나라장터에 고지된 입찰공고를 토대로 제안서를 작성한 후 필요 서류를 첨부해 3월 11일 오전 11시까지 KBOP 디지털마케팅팀으로 방문 접수하면 된다. 우편 이메일 팩스 접수는 받지 않는다.
자세한 내용은 나라장터 공개 입찰공고를 통해 확인이 가능하다.
