KBO리그 '홍보 스팟 영상' 만드실 분!

기사입력 2026-01-30 16:40


KBO리그 '홍보 스팟 영상' 만드실 분!
9일 서울 롯데호텔월드에서 KBO 골든글러브 시상식이 열렸다. 기념 포즈를 취하고 있는 수상자들. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2025.12.09/

[스포츠조선 한동훈 기자]KBO가 2026 KBO 리그 홍보 스팟 영상 제작을 진행할 대행 업체 선정 입찰을 실시한다.

이번 입찰을 통해 선정되는 업체는 KBO 리그 홍보 스팟 영상 제작(공식 행사, 포스트시즌, 국제대회 등), 경기 중계 활용 기획 콘텐츠 및 사회 공헌 콘텐츠 제작을 수행한다. 또한 KBO 리그 공식 행사 현장 촬영 및 콘텐츠 제작과 기타 KBO 요청 영상물 및 모션 작업물 제작 지원을 담당하게 된다.

문화체육관광부의 주최단체지원금으로 진행되는 본 사업에 참여를 원하는 업체는 조달청이 운영하는 나라장터에 고지된 입찰공고를 토대로 제안서를 작성한 후 필요 서류를 첨부해 3월 11일 오전 11시까지 KBOP 디지털마케팅팀으로 방문 접수하면 된다. 우편 이메일 팩스 접수는 받지 않는다.

자세한 내용은 나라장터 공개 입찰공고를 통해 확인이 가능하다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'흑백2' 윤주모, 억울함 호소..5900원 도시락 부실논란에 "맛없게 찍혀"

2.

박나래 논란 한창인데..신기루, 약물복용 의심에 선그었다 "내 만병통치약은 '두쫀쿠'뿐"

3.

전현무, 처방전 공개하더니...'남성성' 자부심 "부추 필요없어" ('전현무계획3')

4.

"사냥용으로 쐈다"..시민 향해 화살 겨눈 정신나간 20대 남성들

5.

[전문] 장원영 괴롭혔던 탈덕수용소, 결국 유죄 확정..스타쉽 "허위·비방 무관용"

스포츠 많이본뉴스
1.

"고인의 마지막 패스,우리 사회의 아름다운 트라이로..." '럭비맨'최윤 회장, 4명의 생명 살린 '찐 러거'故 윤태일 코치 향한 헌사

2.

신뢰 없다! 대전예수 가시밭길 오픈 → 휴스턴 와이스 놔두고 투수를 또 샀어? 갈수록 쌓이는 경쟁자들

3.

이럴수가! 이정후의 '대만 데뷔 동기' 결국 짐 쌌다! → 김하성과 이런 인연까지

4.

[오피셜]'서울 킬러에서 서울의 킬러로' 송민규 등번호 깜짝 34번→'아내 생일?', 안데르손 에이스 상징 '10번'…FC서울 2026시즌 등번호 발표

5.

"우리는 다시, 수원답게" 수원FC 2026시즌,팬들이 함께한 '도전X도약'의 캐치프레이즈 발표[오피셜]

스포츠 많이본뉴스
1.

"고인의 마지막 패스,우리 사회의 아름다운 트라이로..." '럭비맨'최윤 회장, 4명의 생명 살린 '찐 러거'故 윤태일 코치 향한 헌사

2.

신뢰 없다! 대전예수 가시밭길 오픈 → 휴스턴 와이스 놔두고 투수를 또 샀어? 갈수록 쌓이는 경쟁자들

3.

이럴수가! 이정후의 '대만 데뷔 동기' 결국 짐 쌌다! → 김하성과 이런 인연까지

4.

[오피셜]'서울 킬러에서 서울의 킬러로' 송민규 등번호 깜짝 34번→'아내 생일?', 안데르손 에이스 상징 '10번'…FC서울 2026시즌 등번호 발표

5.

"우리는 다시, 수원답게" 수원FC 2026시즌,팬들이 함께한 '도전X도약'의 캐치프레이즈 발표[오피셜]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.