송지은, 박위가 여자 문제? "속상해 눈물, 침대에서 꼴 보기 싫더라"

기사입력 2025-12-08 10:09


송지은, 박위가 여자 문제? "속상해 눈물, 침대에서 꼴 보기 싫더라"

[스포츠조선 이유나 기자]"꼴 보기 싫었다."

가수 겸 배우 송지은과 유튜버 박위 부부가 결혼 1년 차의 현실적인 일상을 솔직하고 유쾌하게 털어놨다.

28일 유튜브 채널 '위라클(WERACLE)'에는 '사랑하지만 미치겠다'라는 제목의 영상이 공개됐다. 해당 영상에서 두 사람은 부부 밸런스 게임을 진행하며 평소 쉽게 공개하지 않았던 속마음을 전했다.

이날 제작진이 "배우자가 바람 피우는 꿈을 꾼 뒤 실제 아침엔 어떤 반응을 보였나"라는 질문을 던지자, 박위는 며칠 전 꿨던 생생한 꿈을 떠올리며 웃픈 에피소드를 공개했다.

그는 "지은이가 연애하던 시절 다른 남자와 단둘이 영화를 본 사실을 1년 뒤에 알게 되는 꿈을 꿨다"며 "꿈인데도 너무 얄미워서 눈 떴을 때 실제로 삐져 있었다"고 말했다. 이어 "평소에는 자다 깨면 지은이 손을 잡거나 살결을 만지는데, 그날은 하나도 안 했다"고 솔직하게 털어놔 웃음을 자아냈다.

송지은 역시 비슷한 경험을 공개하며 공감했다. 그는 "꿈 내용은 정확히 기억이 안 나지만, 오빠가 여자 문제로 나를 엄청 속상하게 했다. 그 기분 그대로 울면서 깼는데, 옆에 있는 오빠가 너무 보기 싫더라"며 "꿈이 현실 감정선까지 이어진 건 처음이었다"고 말했다.


송지은, 박위가 여자 문제? "속상해 눈물, 침대에서 꼴 보기 싫더라"
두 사람은 각각의 꿈 때문에 실제 감정이 흔들렸던 에피소드를 공유하며 "오해하시겠다. 꿈 이야기다. 저희는 행복하다"며 분위기를 훈훈하게 마무리했다.

한편 박위와 송지은은 지난해 10월 결혼했다.


박위는 건물 추락 사고로 전신마비 진단을 받은 이후 재활 과정을 담은 유튜브 '위라클' 채널을 운영하며 꾸준히 소통 중이다.

두 사람은 자녀 계획에 대해 밝힌 바 있다. 그는 "자녀 계획이 있다"면서 "저희는 아이를 너무 사랑하고, 아이를 키우면서 느낄 수 있는 행복과 사랑이 이 세상에 태어나서 느껴보지 못한 감정일 것 같다. '우리가 아이를 꼭 낳아서 행복한 가정을 만들어줘야겠다'는 생각을 한다"고 전했다. 이어 "시기나 이런 건 구체적으로 계획하진 않았지만 2세 계획은 있다"고 강조했다.

lyn@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

기안84, 박나래 '주사 이모' 논란 예상했나 "주변에 사짜 너무 많아"

2.

'조진웅 소년범' 폭로 기자 고발당했다..."30년 전 기록 유출은 취재 아닌 범죄"

3.

'급성 심근경색' 김수용, 주식으로 대박났다 "평생 손해 다 만회했다"

4.

김나영, 시술 후 달라진 얼굴 '독 됐다'.."아무도 못 알아봐"

5.

'암 투병' 박미선, 희끗해진 머리·야윈 얼굴에도 미소 "아픈 분들 힘내시길"

연예 많이본뉴스
1.

기안84, 박나래 '주사 이모' 논란 예상했나 "주변에 사짜 너무 많아"

2.

'조진웅 소년범' 폭로 기자 고발당했다..."30년 전 기록 유출은 취재 아닌 범죄"

3.

'급성 심근경색' 김수용, 주식으로 대박났다 "평생 손해 다 만회했다"

4.

김나영, 시술 후 달라진 얼굴 '독 됐다'.."아무도 못 알아봐"

5.

'암 투병' 박미선, 희끗해진 머리·야윈 얼굴에도 미소 "아픈 분들 힘내시길"

스포츠 많이본뉴스
1.

'월드컵 죽음의 조' 일본 망했어요, 日 손흥민 2달째 실종 상태 '발목 부상 심각'...에이스 쿠보도 역대급 부진

2.

런던 방문 한국팬 '필수코스' 탄생! '역대급 헌사' 손흥민 벽화 디자인 나왔다, 거리에 "찰칵 쏘니" 등장..."모두들 가서 사진 찍을 것"

3.

포트4 자신감 미쳤다, 아직 본선 확정도 못했는데..."한국-멕시코? 2위 경쟁, 우리가 32강 후보"

4.

"이것이 바로 손흥민 효과!" 토트넘 재교체 수모 '5200만 파운드 스타'→'SON 후계자' 드디어 EPL 데뷔골 폭발

5.

승격 1등 공신인데 토사구팽? 'MVP' 거론되던 구니모토, 갑작스런 中 퇴출…대체 왜

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.