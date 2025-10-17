일본 드디어 미쳤다! 월드컵 우승 후보 10위 상상초월 고평가 '모드리치…

|
[스포츠조선 김대식 기자]브라질을 상대로 승리했다고 자신감이 과한 일본이다.
골닷컴 일본판에서도 일본 국가대표팀이 가진 문제점을 알고 있었다. 일본도 아시아 최강이지만 몇 가지 약점이 9월 A매치 원정길에서 확연히 나타났는데도 불구하고, 브라질전 승리로 일본을 과하게 고평가했다.
매체는 '월드컵 단골 강호들조차 일본과의 맞대결은 피하고 싶을 것이다. 일본은 지금까지 30득점 3실점이라는 강력하면서도 균형 잡힌 전력을 보여주고 있기 때문이다. 10월의 친선경기에서도 실력을 다시 입증했으며, 파라과이전 무승부 이후에는 브라질을 상대로 극적인 역전승을 거두는 대업을 달성했다'며 브라질전 승리에 도취한 모습이었다.
브라질을 상대로 승리한 건 분명 높게 평가할 수 있지만 당장 한국을 상대로 힘도 쓰지 못한 파라과이와 홈에서 비긴 것도 일본이다. 심지어 9월에 일본은 미국 원정길을 떠나서 한국 국가대표팀보다도 나쁜 내용과 결과를 가져왔다. 그런데 한국은 월드컵 파워랭킹에서 18위로 책정됐다.