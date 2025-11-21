"대반전!" '흥민이 형, 가지 마!' 눈물 펑펑 쏟던 토트넘 문제아→0…

"대반전!" '흥민이 형, 가지 마!' 눈물 펑펑 쏟던 토트넘 문제아→0경기 출전 굴욕, 결국 올 겨울 떠난다

기사입력 2025-11-21 14:47


사진=SNS

사진=REUTERS 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]이브 비수마가 결국 토트넘(잉글랜드)을 떠나는 모양새다.

영국 언론 팀토크는 21일(이하 한국시각) '비수마의 토트넘 퇴장 가능성이 예상된다. 토트넘은 겨울 이적 시장에서 미드필더를 찾고 있다'고 보도했다.

비수마는 2022년 여름 브라이턴(잉글랜드)을 떠나 토트넘에 합류했다. 이적료는 옵션을 포함해 2500만 파운드였다. 2024~2025시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 28경기를 포함해 모든 대회에서 44경기에 출전했다. 맨유와의 유로파리그(UEL) 결승전에도 출전해 우승에 힘을 보탰다. 손흥민(LA FC)과의 우정도 자랑했다. 비수마는 손흥민의 이적 소식을 듣고는 눈물을 흘리는 모습이 포착되기도 했다. 하지만 그는 그라운드 밖에서 문제를 야기했다. 비수마는 지난 시즌 개막을 앞두고는 이른바 '웃음가스 풍선' 흡입 영상을 공개해 논란을 야기했다. 올 시즌엔 지각으로 팀에서 제외됐다. 토마스 프랭크 토트넘 감독은 "비수마는 여러 차례 지각을 했다. 가장 최근에는 너무 많이 늦었다. 선수들에게 많은 사랑을 주는 것도 중요하지만, 그에 따른 요구와 책임도 따른다"고 했다. 여기에 부상까지 겹쳐 어려운 시간을 보내고 있다.


사진=EPA 연합뉴스

사진=AP 연합뉴스
팀토크는 '토트넘은 미드필더 영입을 목표로 한다. 비수마는 올 시즌 아직 한 번도 출전하지 못했다. 그는 지속적인 지각으로 팀에서 제외됐고, 이후에는 발목 부상으로 이탈했다. 비수마는 올 시즌을 끝으로 계약이 만료된다. 자유계약(FA)으로 이적할 가능성이 있다. 하지만 토트넘은 겨울 이적 시장에 그를 매각할 계획을 갖고 있다'고 했다. 토트넘은 예호르 야르몰류크(브렌트퍼드)를 눈여겨 보는 것으로 알려졌다.

한편, 이 매체는 '토트넘은 주앙 팔리냐를 완전 영입할 가능성이 매우 높다. 토트넘은 바이에른 뮌헨(독일)에 2700만 파운드의 이적료를 지불하면 팔리냐를 완전 영입할 수 있다'고 덧붙였다. 팔리냐는 올 시즌 EPL 11경기에 나서 2골을 넣었다.


김가을 기자 epi17@sportschosun.com

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.