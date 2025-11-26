'9년 만의 플레이오프 진출' 부천FC1995, 오늘의치과의 응원과 함께 플레이오프 홈경기 진행
|부천FC1995, 오늘의치과의 응원과 함께 플레이오프 홈경기 진행. 사진제공=부천FC
정규리그를 3위로 마친 부천FC1995(구단주 조용익 부천시장, 이하 부천)가 30일 일요일 오후 2시 준PO 승리팀을 부천종합운동장으로 불러들여 K리그2 플레이오프를 치른다.
2016시즌 이후 9년 만에 치르는 플레이오프 무대인 만큼, 팬들의 열기로 경기장을 가득 채울 전망이다. 이번 플레이오프 경기를 위해 구단 공식 지정 치과 오늘의치과가 응원하는 마음을 담아 승리 기원 이벤트를 진행한다.
참여자 전원에게 플레이오프 경기 예매권을 제공하고, 추첨을 통해 치과치료를 제공하는 이번 이벤트는 29일까지 구단 홈페이지를 통해 참여 가능하다. 이벤트 참여자에게는 온라인 예매권 번호가 발송되며, 당첨자는 임플란트(3명) 아이 교정(3명) 치아미백(20명) 충치치료(10명)의 치과 치료 4종 중 이벤트 참여 시 선택했던 치료를 제공받을 수 있다.
온라인 이벤트에 참여하지 못한 팬들은 경기 당일 현장에서도 참여가 가능하다. 당일 매표소 옆 오늘의치과 부스에서 플레이오프 경기 티켓을 제공하며, 이번 이벤트의 당첨자는 당일 경기장 전광판을 통해 발표할 예정이다.
이번 이벤트에 대해 오늘의치과 윤창민 대표원장은 "구단이 좋은 성적으로 9년 만에 플레이오프에 진출해 기쁘다"며 "더 높이 올라갈 수 있도록 더 많은 팬들과 함께 응원을 보내고자 이벤트를 마련했다"고 전했다.
이어 류준성 대표원장 역시 "부천이 꼭 플레이오프에서 승리해 승강플레이오프에 진출하길 바란다. 오늘의치과도 계속해서 큰 응원을 보내겠다"고 덧붙였다.
한편 일요일 경기 당일 쌀쌀한 날씨가 예보돼 있어 경기장을 찾는 팬들에게는 핫팩 1000개가 선착순으로 제공될 예정이다. 김성남 부천 단장은 "중요한 경기인 만큼 많은 팬 분들이 경기장을 찾아 큰 힘이 되어주시길 바란다"고 전했다.
플레이오프 경기 예매는 구단 홈페이지와 모바일 앱, NOL 티켓에서 가능하며 이벤트 관련 자세한 내용은 구단 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com
