[ACLE 현장리뷰]'아! 말컹 골대강타' 풀 로테이션 울산, 태국 부리…

|
|
[울산=스포츠조선 윤진만 기자]운명의 잔류 결정전을 앞둔 울산 HD가 풀 로테이션을 돌린 부리람 유나이티드전에서 무승부를 거뒀다.
부리람은 로베르트 줄리, 기예르메 비솔리,페테르 안토니오 줄리, 필리프 스토이코비치, 고란 차우시치, 킹슬리 쉰들러, 케네스 두걸, 후안 이비사, 고명석, 커티스 굿, 닐 에더리지가 선발출전했다. 차차이붓프롬, 사살락 하이프라콘, 판사 헴위분, 티라톤 분마탄, 랏타나콘 마이카미,수파낫 무에안타, 샌디 월시, 파티왓 쑥짓탐마쿨이 교체명단에 이름을 올렸다.
|
|
울산의 공세는 금세 잦아들었다. 도리어 36분, 부리람의 공격 상황에서 킹슬리 쉰들러에게 골문을 내어줬다. 울산 입장에선 다행히도 오프사이드 반칙에 의해 득점이 취소처리됐다. 전반은 득점없이 마무리됐다.
후반전은 양팀 모두 교체없이 출발했다. 후반 5분 말컹이 박스 가운데 지점에서 수비가 걷어낸 공을 그대로 왼발 슛으로 연결했지만 골대 위로 떴다. 7분, 울산의 코너킥 상황에서 말컹의 헤더가 크로스바를 강타했다. 11분, 박민서의 크로스를 서명관이 헤더로 연결했으나 골키퍼 선방에 막혔다. 부리람의 골키퍼는 동남아 선수 최초로 프리미어리그에 데뷔한 '필리핀 조현우' 에더리지다.
후반 19분, 울산이 이날 경기 최대 위기를 맞았다. 비솔리가 동료 줄리와의 이대일 패스로 울산 수비벽을 단번에 허물고 페널티 지역까지 파고 들어 노마크 상황에서 오른발 슛을 날렸다. 하지만 슈팅이 골대 위로 뜨며 위기를 넘겼다. 22분 부리람의 코너킥 상황에서 굿의 발리슛은 빗맞으며 골대를 벗어났다.
24분, 라카바가 상대 진영 우측에서 가운데로 파고들며 슈팅 욕심을 부려봤다. 슈팅 순간 공이 제대로 임팩트되지 않으며 골대 뒤 관중석 쪽으로 날아갔다.
노 대행은 후반 35분에야 첫 교체카드를 빼들었다. 고승범이 라카바와 교체돼 25일만에 복귀전을 치렀다. 다리 부상을 호소한 말컹이 후반 40분 벤치로 물러나고 허율이 투입됐다. 이진현 이희균도 벤치로 물러나고 이청용 엄원상이 투입됐다. 42분, 교체자원이 득점을 합작할 뻔했다. 이청용이 띄운 공을 허율이 골문 앞에서 강력한 헤더로 연결했지만 몸을 날린 골키퍼 선방에 막히며 아쉬움을 삼켰다. 경기는 그대로 0대0 무승부로 끝났다.
울산=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com