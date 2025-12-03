토트넘 1티어 충격 폭로! 손흥민 떠난 토트넘의 처참한 현실..."여긴 마치 휴양 캠프 같아"→"겁쟁이와 게으름뱅이만 가득해"

기사입력 2025-12-03 08:29


토트넘 1티어 충격 폭로! 손흥민 떠난 토트넘의 처참한 현실..."여긴 …
로이터연합뉴스

토트넘 1티어 충격 폭로! 손흥민 떠난 토트넘의 처참한 현실..."여긴 …
로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]토트넘의 현재 상황에 대한 충격적인 평가가 내려졌다.

토트넘 소식에 정통한 폴 오키프는 2일(한국시각) 개인 SNS를 통해 토트넘 팬들의 질문들을 받아 답변했다. 그는 최근 토트넘의 부진한 상황을 암시하는 듯한 답변을 내놓았다.

한 팬이 "역겨운 상황이 반복된다. 구단의 정체성은 손흥민에게 맡겨져 있다"고 하자 오키프는 "토트넘은 마치 휴양 캠프 같다"고 현재의 상황을 묘사했다. 또 다른 팬이 "이 팀은 겁쟁이와 게으름뱅이들로 가득하다"고 얘기하자, "거의 그런 것 같다"며 동조했다.


토트넘 1티어 충격 폭로! 손흥민 떠난 토트넘의 처참한 현실..."여긴 …
로이터연합뉴스
토트넘은 최근 어려운 상황이 반복되고 있다. 손흥민이 떠나고 새롭게 맞이한 토마스 프랭크 감독 체제에서의 토트넘은 큰 기대를 받았으나, 시즌 초반 잠깐 좋았던 시기를 제외하면 시련이 반복되고 있다.

지난 풀럼전 이후에도 비판이 쏟아졌다. 토트넘은 30일 영국 런던의 토트넘홋스퍼스타디움에서 열린 풀럼과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 13라운드에서 1대2로 패했다. 굴리엘모 비카리오의 실수와 무기력한 경기력, 경기 후 태도 등 여러가지 문제가 복합적으로 쏟아졌다. 아스널과 파리 생제르맹에 이어 3경기 연속 패한 것도 토트넘의 발목을 잡았다.


토트넘 1티어 충격 폭로! 손흥민 떠난 토트넘의 처참한 현실..."여긴 …
로이터연합뉴스
이런 상황에서 구단 내부의 나태한 태도에 대한 비판까지 나오자, 토트넘 팬들의 분노는 더욱 커질 것으로 보인다. 토트넘이 올 시즌 프랭크 감독을 위해 적지 않은 노력을 쏟았기에 팬들의 실망감은 더 깊을 수밖에 없다. 모하메드 쿠두스, 마티스 텔, 사비 시몬스, 랑달 콜로 무아니, 주앙 팔리냐 등을 데려오며 전력 보강을 추진했다. 포스테코글루를 일찍이 경질하고 프랭크를 선임하며, 선수들과 오프시즌 훈련을 진행할 수 있게끔 조절했다.

손흥민이 있던 시절에는 상상하기 어려운 평가다. 손흥민을 필두로 똘똘 뭉쳤던 토트넘 선수단은 엔제 포스테코글루 감독 체제에서도 이러한 평가는 나오지 않았었다. 하지만 손흥민이 토트넘에 이별을 고하고, 프랭크 체제에 돌입한 후 곧바로 선수단 내부에 대한 부정적인 평가가 쏟아져 나오며 우려는 늘어날 전망이다.


토트넘 1티어 충격 폭로! 손흥민 떠난 토트넘의 처참한 현실..."여긴 …
로이터연합뉴스
한편 토트넘은 구단 내부에 대한 지속적인 부정적 소식이 쏟아져 나오는 상황에서, 이를 극복하기 위한 결과가 필요한 시점이다. 프랭크 감독 또한 최근 부진한 성적으로 인해 경질 가능성이 거론된 만큼 토트넘이 얼마나 빨리 경기력을 되찾는지가, 올 시즌 토트넘의 계획에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘이경실 딸’ 손수아, 난리난 전신 금가루 화보 비하인드…‘반짝이 후유증’

2.

김숙, 전남편 결혼식서 ♥구본승 향한 돌발 발언..."제 짝을 찾습니다" ('김숙티비')

3.

'86세' 전원주, 촬영장서 하대 당했다..서러움에 울컥 "주제 파악 못한다고"

4.

‘오겜 빌런’ 허성태, 전교 1등 성적 공개…‘대기업 출신 배우’ 반전 스펙

5.

'칼 단발→긴 머리' 박지성♥김민지, 10살 딸 폭풍성장 근황 공개

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 감격의 토트넘 복귀" 역대급 '초대형 행사' 예고..."7번 영구 결번 지정, 동상 제작 요구"→"SON 방문에 즉시 티켓 매진"

2.

작심 발언! '亞 최초 EPL 주장' 손흥민 빈자리 너무 크다..."리더십 전혀 효과 없어" NEW 캡틴, '기강 와르르' 토트넘 방치 중

3.

홈런 1위·타율 2위→그런데 공격력 강화했다…'우승 조각' 아직? 시장 문 두드릴까

4.

"팬들인가, 깡패인가" '이강인 무대' 프랑스서 벌어진 충격 사건.."선수에게 침 뱉고, 걷어차고, 인종차별 모욕"

5.

'고작 3억?' 결국 용병인데, 왜 거부하지 못했을까…"亞쿼터 없애자 이런 이야기보다는"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 감격의 토트넘 복귀" 역대급 '초대형 행사' 예고..."7번 영구 결번 지정, 동상 제작 요구"→"SON 방문에 즉시 티켓 매진"

2.

작심 발언! '亞 최초 EPL 주장' 손흥민 빈자리 너무 크다..."리더십 전혀 효과 없어" NEW 캡틴, '기강 와르르' 토트넘 방치 중

3.

홈런 1위·타율 2위→그런데 공격력 강화했다…'우승 조각' 아직? 시장 문 두드릴까

4.

"팬들인가, 깡패인가" '이강인 무대' 프랑스서 벌어진 충격 사건.."선수에게 침 뱉고, 걷어차고, 인종차별 모욕"

5.

'고작 3억?' 결국 용병인데, 왜 거부하지 못했을까…"亞쿼터 없애자 이런 이야기보다는"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.