'韓 역사적 이적 오피셜 직전' 257억 초대박...'EPL 무산' 오현규 튀르키예 명문 베식타스 입단 합의 "4일 메디컬 진행"

벨기에 매체 HLN은 3일(한국시각) '헹크와 베식타스가 오현규 이적에 합의했다. 한국인 스트라이커인 오현규는 1500만유로(약 257억원)에 튀르키예로 향한다, 튀르키예 현지 소식통을 통해 확인했다'고 보도했다.
이어 '오현규는 내일 튀르키예 이스탄불로 이동해 메디컬 테스트를 받을 예정이다. 헹크는 보너스를 포함해 1500만유로를 받으며, 향후 재판매 시 10%의 수익 배분 조항도 확보했다'며 상세한 조건도 설명했다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
마지막으로 매체는 '이는 지난 여름 슈투트가르트가 제시하려 했던 2800만유로(약 480억원)에는 못 미치지만, 2024년 헹크가 지불한 이적료에 비하면 여전히 큰 금액이다. 당시 헹크는 셀틱에서 270만유로(약 46억원)에 오현규를 영입했다. 메디컬 테스트는 통상 형식적인 절차지만, 반년 전 오현규의 슈투트가르트 이적은 이 단계에서 무산된 바 있다'고 덧붙였다.
튀르키예 매체들도 앞다퉈 오현규의 베식타스행을 전하는 중이다. 튀르키예와 벨기에 매체들이 합의된 이적료 액수에 대해서는 다른 내용을 내놓고 있지만 이적 합의 자체는 모두 똑같이 보도하고 있다.
튀르키예 매체인 파나틱은 3일 '겨울 이적시장에서 전력 보강을 위해 움직이고 있는 베식타스에 깜짝 이름이 떠올랐다. 베식타스는 벨기에 KRC 헹크에서 뛰고 있는 한국인 공격수 오현규의 이적을 두고 구단 및 선수 본인과 합의에 도달했다'고 전했다.
오현규는 K리그 수원 삼성에서 프로 무대에 데뷔한 뒤 2022시즌 14골을 기록하며 두각을 나타냈고, 이 활약을 발판 삼아 2023년 스코틀랜드 명문 셀틱으로 이적했다. 셀틱에서 유럽에서 통할 수 있는 실력을 증명한 후 오현규는 헹크로 향했다. 지난 시즌 백업 스트라이커였지만 득점력을 제대로 증명했다. 공식전 41경기에 출전해 12골 2도움 만들어냈다. 이번 시즌에도 리그 19경기 6골 3도움에 더해 유로파리그에서 4골을 터트렸다.
오현규는 잠재력을 인정받아 독일 분데스리가로 이적할 뻔했다. 지난 여름 슈투트가르트로 이적할 뻔했지만 구단이 갑자기 메디컬 테스트 이후 조건을 바꾸면서 무산됐다. 이번 겨울 이적시장에서는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단인 풀럼에서 오현규에게 관심을 보냈다. 오현규는 풀럼이 노리고 있는 스트라이커 타깃 중 2순위였다.
하지만 풀럼은 다른 선수 영입에 집중했다. 1순위 타깃 영입이 실패한 후에도 오현규 영입으로 선회하지는 않았다. 헹크를 떠나고 싶었던 오현규는 EPL 이적에 실패하자 튀르키예로 향하기로 결정을 내린 것으로 보인다. 곧 공식 발표가 나올 것으로 예상된다.
튀르키예 3강팀 중 하나인 베식타스다. 리그에서 16번이나 우승한 명문이다. 다만 이번 시즌에는 다소 부진해 리그 5위에 머무르고 있다. 이에 겨울 이적시장에서 오현규를 영입해 후반기 순위 상승을 도모하고 있다. 오현규를 데려오기 위해 구단 역대 최고 이적료 3위 기록을 지불한 만큼 베식타스는 오현규에게 많은 기대를 걸고 있다. 오현규도 베식타스에서 잘 적응해야 2026년 북중미 월드컵에서 주전 스트라이커로 활약할 수 있다.