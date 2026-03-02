첫 승 노리는 '우승후보' 대전, 주민규-루빅손-주앙 빅토르 삼각편대 '선봉'...안양은 마테우스-최건주-유키치로 '맞불'[현장 라인업]
[대전=스포츠조선 박찬준 기자]대전하나시티즌과 FC안양이 충돌한다.
대전과 안양은 2일 대전월드컵경기장에서 '하나은행 K리그1 2026' 1라운드를 치른다.
대전은 지난 시즌 창단 후 최고 성적인 준우승을 차지했다. 대전은 변화가 많았던 다른 팀들과 달리, 황선홍 체제를 공고히 하며 '별의 순간'을 잡았다는 평가다. 엄원상, 루빅손, 디오고 등을 영입하며 전력을 업그레이드했다. 개막 미디어데이에서 12개팀 감독 중 무려 7명이 대전의 우승을 점쳤다.
시작은 좋지 않았다. 많은 공을 들였던 슈퍼컵에서 전북 현대에 0대2로 패했다. 초반 좋은 모습을 보였지만, 세밀함과 수비에서 아쉬움을 드러냈다. 우승에 도전하는만큼 초반 분위기를 잡기 위해서는 이날 반드시 승리를 해야 한다.
대전은 4-4-2 카드를 꺼냈다. 주민규와 서진수가 투톱으로 나섰다. 루빅손-이순민-김봉수-주앙 빅토르가 미드필드를 꾸렸다. 이명재-김민덕-하창래-김문환이 포백을 구성했다. 이창근이 골문을 지켰다. 디오고, 마사, 밥신, 김현욱 강윤성 등이 벤치에 앉았다.
안양은 지난 시즌 8위에 올랐다. 강등 후보로 불렸지만, 막강 외국인 선수들을 앞세운 끈끈한 '좀비 축구'가 위력을 발휘하며 잔류 이상의 성적을 거뒀다. 올 시즌에는 모따, 야고가 떠났지만, 김정훈 최건주, 엘쿠라노, 아일톤 등이 가세하며, 지난 시즌 이상의 성적을 노리고 있다.
안양은 3-4-3으로 맞섰다. 유키치-마테우스-최건주가 공격에 나섰다. 미드필드에는 김동진 최규현 김정현 이태희가 섰다. 스리백은 이창용-권경원-토마스가 구성했다. 김정훈이 골키퍼 정갑을 꼈다. 이진용 김보경 강지훈 주현우 등은 조커로 나선다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com
