김민재(첼시, 29) 깜짝 탈출! "드디어 EPL 이적 관심"…英 무대 정복한다→'지긋지긋한 3옵션' 종료 임박

[스포츠조선 강우진 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL) 명문 팀 첼시가 김민재 영입을 노리고 있다는 소식이다.
영국 바이탈 풋볼은 15일(한국시각) '첼시는 이번 여름 이적시장에서 수비 보강의 핵심 타깃으로 바이에른 뮌헨의 센터백 김민재를 주시하고 있다'고 전했다.
이 시점이 의미 있는 이유는 첼시가 이번 여름 토신 아다라비오요, 브누아 바디아실, 트레보 찰로바를 매각할 계획을 세우고 있기 때문이다. 세 선수가 떠날 경우 수비진에 공백이 생기게 된다. 첼시는 그 공백을 메우기 위해서 즉시 전력감이 되는 수비수 영입을 원할 것으로 보인다.
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김민재는 한국 국가대표 센터백으로 지난 2023년 7월 이탈리아 세리에 A 나폴리에서 독일 분데스리가 바이에른 뮌헨으로 이적했다. 김민재는 2025~2026시즌 대부분 백업 수비수로 기용되고 있다. 김민재는 이번 시즌 모든 대회를 통틀어 27경기에 출전해 1골 1도움을 올리고 있다. 출전 시간은 1370분에 불과하다. 한 경기를 90분으로 계산하면 15경기 출전해 그친 셈이다. 줄어든 출전 시간이 뮌헨에서 김민재의 입지를 여실히 보여주고 있다. 뮌헨은 현재 요나탄 타와 다요 우파메카노가 주전 중앙 수비수를 맡고 있다.
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바이에른 뮌헨은 이번 여름 김민재 매각에 열려 있는 입장이다. 김민재 본인도 EPL 이적에 관심이 있는 것으로 알려졌다. 바이에른 뮌헨은 김민재의 이적료로 5000만유로(약 858억원) 수준을 요구할 수 있을 것이란 예상도 나온다. 확실한 주전이 아닌 선수에게는 상당히 큰 금액이다.
첼시는 FIFA 클럽월드컵 우승 상금과 UEFA 챔피언스리그 진출 수익 등 재정적 여유가 있는 편이다. 금액 자체는 협상의 장애물이 아니라는 평가가 나온다. 중요한 것은 첼시의 영입 정책이다. 첼시는 주로 어린 선수 위주로 영입하는 기조를 지켜왔다.
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매체는 '29세이고 계약 기간이 2028년 6월까지라는 점을 고려하면, 김민재는 어떤 의미에서도 미래를 위한 영입은 아니다'며 '첼시는 지난 몇 년 동안 20대 초중반 선수들 중심으로 스쿼드를 구축해 왔다'고 설명했다.
김민재의 현재 기량에 대한 의구심도 여전히 존재한다.
매체는 '김민재의 강점은 분명하다. 공중볼 장악력, 피지컬, 순간 가속력은 그가 나폴리 시절 유럽 최고의 수비수 중 하나로 평가받게 하는 요소였다'면서도 '그러나 집중력 문제가 약점으로 지적되고 있으며, 뮌헨에서 보여준 기복 있는 경기력 역시 반복적으로 비판을 받아왔다'고 덧붙였다.