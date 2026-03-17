[현장리뷰]"고재현 극장골!" '이상헌 퇴장 변수' 김천 상무, '프리드욘슨 PK골'→'주세종 부상' 광주FC와 1-1 무승부

같은 듯 다른 분위기의 두 팀이었다. 김천과 광주 모두 개막 3경기에서 무패를 기록했다. 하지만 김천은 포항 스틸러스-전북 현대-대전하나시티즌을 상대로 3연속 1대1 무승부를 남겼다. 아직 시즌 첫 승리가 없다. 반면, 광주는 제주 SK(0대0 무)-인천 유나이티드(3대2 승)-전북(0대0 무)을 상대로 1승2무를 남겼다.
사진제공=한국프로축구연맹
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경기 초반 대형 변수가 발생했다. 전반 4분이었다. 김천의 이상헌이 안혁주를 막는 과정에서 태클을 범했다. 심판은 옐로카드를 꺼내들었다. 그러나 비디오 판독(VAR)을 통해 레드카드로 정정, 김천은 10명이 뛰게됐다.
광주는 부상에 눈물 흘렸다. 전반 27분 '베테랑' 주세종이 왼쪽 허벅지를 부여잡고 쓰러졌다. 의료진 투입 결과 더 이상 뛸 수 없다는 판단이 나왔다. 주세종은 벤치로 물러났고, 신창무가 그라운드를 밟았다. 광주는 전반 38분쯤 김용혁이 갑작스런 코피로 잠시 지혈하기도 했다.
어수선한 상황 속 김천이 공격을 주도했다. 연달아 세트피스 상황을 창출했지만 득점하지 못했다. 광주도 전반 추가 시간 프리드욘슨의 강력한 슈팅이 김천의 골포스트를 맞고 튕겨나오며 아쉬움을 삼켰다. 경기 막판 황당한 장면도 있었다. 그라운드에 공이 있었는데, 그걸 보지 못한 심판이 김천의 스로인을 진행했다. 결국 그라운드에 공이 두 개 있는 상황에서 경기가 그대로 진행됐다. 광주 벤치는 격하게 항의했는데, 이 과정에서 심판은 광주 벤치에 옐로카드를 꺼내들었다. 우왕좌왕한 분위기 속 전반은 0-0으로 막을 내렸다.
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후반 시작과 동시에 광주가 공배현 대신 안영규를 투입했다. 김천은 박철우와 전병관, 광주는 김진호의 슈팅을 앞세워 골을 노렸다. 하지만 '0'의 균형은 쉽게 깨지지 않았다. 광주는 정지훈과 안혁주 대신 박정인과 권성윤을 투입해 변화를 노렸다. 광주는 후반 17분 신창무가 날카로운 슛을 시도했지만, 백종범의 선방에 막혔다. 김천도 교체카드를 꺼내들었다. 이건희와 전병관을 빼고 강민규와 고재현을 넣었다.
광주가 결정적 기회를 잡았다. 후반 21분 프리드욘슨의 공격 과정에서 김현우의 핸드볼 반칙이 선언됐다. 심판은 페널티킥을 선언했고, 프리드욘슨이 키커로 나서 득점을 완성했다. 광주가 1-0으로 앞서나갔다. 김천은 홍윤상 대신 김인균을 투입해 반격을 노렸다. 하지만 김천은 분위기를 쉽게 끌어올리지 못했다. 수적 우위를 넘한 광주가 공격을 주도했다. 김천은 후반 35분 박태준과 김이석 빼고 임덕근과 민경현을 넣는 승부수를 띄웠다.
후반 추가 시간은 8분이었다. 김천이 마지막까지 두드렸다. 광주는 문민서 대신 강희수를 넣어 지키기에 나섰다. 뒷심에서 김천이 웃었다. 경기 종료 직전 고재현의 극적인 동점골을 앞세워 무승부를 기록했다.