소신 발언! "손흥민이 시간 안 줘서 망했다" BBC 피셜 "방치 맞는데 답 없어"…'양대산맥' 잃고 무너졌다

[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼가 '양대산맥' 손흥민과 해리 케인을 잊을 수 있는 날이 올지는 모르겠다.
영국 투더래인앤백은 17일(한국시각) '토트넘은 최근 몇 년 동안 해리 케인과 손흥민을 모두 대체하는 데 실패했다'고 전했다. 최근 몇 년간 토트넘 팬들은 구단의 흥망성쇠를 지켜봐야 했다. 2023~2024시즌에는 구단 역사상 최고 득점자인 해리 케인을 매각해야 했다. 케인이 바이에른 뮌헨으로 떠난 이후, 토트넘은 그를 대체할 만한 스트라이커를 찾지 못했다.
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여기에 지난 시즌 UEFA 유로파리그 우승과 동시에 또 하나의 큰 축 손흥민이 팀을 떠났다. 손흥민은 약 10년간 토트넘에서 뛰면서 구단 역사에 남은 선수다. 케인과 함께 최전방에서 훌륭한 호흡을 보이면서 팀에 큰 영향을 미쳐왔다. 손흥민까지 팀을 떠나자 토트넘은 제대로 대처하지 못했다.
매체는 '손흥민의 예상치 못한 이탈로 인해 토트넘은 지난 여름 적절한 대체자를 찾을 충분한 시간을 갖지 못했다'며 '구단의 영입 전략에 대해서도 많은 비판이 이어지고 있으며, 이는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서의 부진한 성적으로 이어지고 있다'고 설명했다.
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현재 토트넘은 강등권보다 승점이 단 1점 높다. 계속되는 부상과 이적시장에서의 실패가 다음 시즌 1부 리그 강등에 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나온다.
토트넘은 최근 몇 년 동안 충분한 공격 자원을 보강하지 못했다. 토트넘은 해리 케인의 공백을 메우기 위해 도미닉 솔란케와 랑달 콜로 무아니를 영입했다. 그러나 두 선수 모두 케인이 보여줬던 활약의 절반에도 미치지 못한다는 평가다.
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이번 시즌에는 손흥민의 공백까지 생기며 버거워하고 있다.
매체는 '선발 명단에서 손흥민의 부재는 명확히 드러나며, 그의 영향력을 대신할 만큼 꾸준한 공격수는 단 한 명도 없는 상황'이라고 전했다.
BBC의 사미 목벨 기자는 토트넘이 EPL에서 고전하는 이유가 손흥민과 해리 케인을 완전히 대체하지 못했기 때문이라고 보고 있다. 그는 "결국 중요한 것은 팀의 질이다. 지난 3~4년 동안 토트넘은 스쿼드가 점점 약화하도록 방치했다"며 "그들은 해리 케인을 잃었고, 손흥민까지 잃었다. 두 선수는 오랜 기간 팀 득점의 핵심 원천이었다"고 말했다.
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또 그는 "이 두 선수를 대체하는 건 사실상 불가능에 가깝다"며 "어떻게 해야 할지 나도 모르겠다"고 전했다. 이어 "어쨌든 대체는 필요했고, 안타깝게도 그 자리를 채운 선수들은 기대 수준에 미치지 못했다"고 덧붙였다.
다가오는 여름 이적시장은 토트넘의 향후 성적을 결정지을 분수령이 될 전망이다. 토트넘은 이적시장에서 적극적인 움직임을 보이며 공격 지역에서 영향력을 발휘할 선수의 영입을 노린다. 토트넘에 새로운 케인과 손흥민이 탄생할 수 있을지가 중요하다.