[현장인터뷰]'코피 투혼'→'이정규 광주 감독이 믿고 기회 주는' 2007년생 김용혁 "모두에게 인정받는 선수 되고 싶다"

기사입력 2026-03-18 17:50


[현장인터뷰]'코피 투혼'→'이정규 광주 감독이 믿고 기회 주는' 200…
사진제공=한국프로축구연맹

[현장인터뷰]'코피 투혼'→'이정규 광주 감독이 믿고 기회 주는' 200…
사진제공=한국프로축구연맹

[김천=스포츠조선 김가을 기자]"모두에게 인정받는 선수가 되고 싶다."

이정규 광주FC 감독이 믿고 키우는 '2007년생 막내' 김용혁(19)이 굳은 각오를 다졌다.

광주FC는 국제축구연맹(FIFA)이 내린 선수 등록 금지 징계 때문에 잠잠한 겨울을 보냈다. 올 여름 이적시장이 열리는 6월에야 새 선수를 등록할 수 있다.

이 감독의 '히든카드'는 어린 선수들이었다. 그는 17일 김천종합운동장에서 열린 김천 상무와의 '하나은행 K리그1 2026' 4라운드 원정 경기에 2007년생 '막내' 2명을 선발로 내세웠다. 벤치에서 준비한 선수까지 포함하면 2007년생만 4명이었다.

이날 센터백의 한 축을 맡아 선발 출전한 김용혁은 경기 중 코피가 나는 아찔한 상황 속에서도 풀 타임을 뛰었다. 김용혁은 경기 뒤 "원래 코피가 자주 나는 편"이라며 "결과를 가지고 오지 못한 게 아쉽다. (다음) FC서울과의 경기를 잘 준비해서 좋은 과정과 결과를 가지고 와야 할 것 같다. 개인적으로는 공을 가지고 있을 때 너무 급하다는 피드백을 받았다. 헤더 잘 하는 연습도 많이 해야할 것 같다고 느꼈다"고 말했다.

이 감독은 어린 선수들을 향한 무한한 신뢰를 보내고 있다. 그는 "처음 훈련할 때는 좋지 않았다. 그런데 하면할수록 선수들이 발전하고 성장하는 모습을 봤다. 잘 하고 있다. 믿고 있다"며 "선수들에게 항상 '6월에 외국인 선수가 와도 나는 너희들을 먼저 선택할 것'이라고 말한다. 그 정도로 준비가 돼 있다고 생각한다. 지금 선수가 없어서 뛰는 것이 아니다. 누가 있었어도 선택했을 정도로 지금 컨디션이 좋기 때문에 믿고 있다"고 칭찬했다.

김용혁은 "감독님께서 영상 미팅을 하거나 훈련할 때 나와 (공)배현이를 불러서 '선수가 없어서 뛰는 게 아니다. 진짜 잘 하고 있어서, 믿음을 줘서 기용하는 것'이라고 말씀 주셨다. 더 편하게 할 수 있는 것 같다"며 "팀 사정이 있어서 프로에 오자마자 기회를 받게 됐다. 열심히 훈련하고, 경기장에서 좋은 모습을 보이고 싶다. 감독님, 코칭스태프, 선수들, 그리고 팬 모두에게 인정받는 선수가 되고 싶다. 믿음과 신뢰가 되는 그런 선수가 되고 싶다"고 각오를 다졌다.

김천=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

홍상수·김민희, 공항서 포착된 '3인 가족'…"유모차 밀며 시선 의식 안 해"

2.

'하시3' 서민재, 시설서 홀로 출산·육아…"친부 측서 서류 위조 고발까지"

3.

'11kg 감량' 안선영, 다이어트 성공에 일침 "기본도 모르는 사람 많아"

4.

김정민, '꽃뱀' 낙인에 묻힌 진실…"1억 돌려줘도 5억 요구, 전 남친 유죄였다"

5.

'강제 임신' 노슬비, 가슴 타투도 전남편 탓 "감옥 간 아이 아빠가 강제로 이름 새겨"

스포츠 많이본뉴스
1.

"51번째 주 승격 어때?" WBC 결승 앞두고 베네수엘라 조롱하던 트럼프, 패배 후 올린 첫 반응은?

2.

대국민사과도 모자랄 판에.. 2등하고 실실 웃은 미국 감독 → 복수하고 개선장군! '코치진 전원 샤라웃'한 우승 감독 [마이애미 현장]

3.

[오피셜]'씁쓸하네' 한국야구 우물 안 개구리라더니, 평균 연봉 1억7536만원 '신기록'

4.

쟤는 왜 왔어? 美 금메달 아이스하키복 위풍당당 워킹...스쿠벌 끝까지 비호감 행보

5.

[현장인터뷰]"4경기 벌써 2골!" 김천 상무 고재현 "부활 위해 항상 노력…자신감 많이 올라왔다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"51번째 주 승격 어때?" WBC 결승 앞두고 베네수엘라 조롱하던 트럼프, 패배 후 올린 첫 반응은?

2.

대국민사과도 모자랄 판에.. 2등하고 실실 웃은 미국 감독 → 복수하고 개선장군! '코치진 전원 샤라웃'한 우승 감독 [마이애미 현장]

3.

[오피셜]'씁쓸하네' 한국야구 우물 안 개구리라더니, 평균 연봉 1억7536만원 '신기록'

4.

쟤는 왜 왔어? 美 금메달 아이스하키복 위풍당당 워킹...스쿠벌 끝까지 비호감 행보

5.

[현장인터뷰]"4경기 벌써 2골!" 김천 상무 고재현 "부활 위해 항상 노력…자신감 많이 올라왔다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.