"지금 뭐 하는 거야!" '韓 축구 큰일 날 뻔' SON 거친 태클에 분노 폭발…英 '손흥민 옐로카드에 충격'

기사입력 2026-03-18 20:47


"지금 뭐 하는 거야!" '韓 축구 큰일 날 뻔' SON 거친 태클에 분…
사진=AFP 연합뉴스

"지금 뭐 하는 거야!" '韓 축구 큰일 날 뻔' SON 거친 태클에 분…
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[스포츠조선 김가을 기자]손흥민(LA FC)이 거친 태클에 분노했다.

LA FC는 18일(이하 한국시각) 코스타리카 알라후엘라의 에스타디오 알레한드로 모레라 소토에서 열린 LD 알라후엘렌세(코스타리카)와의 2026년 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 16강 2차전 원정 경기에서 2대1로 이겼다. LA FC는 1~2차전 합계 3대2로 앞서며 8강 진출권을 따냈다. 지난 11일 LA FC 홈에서 열린 1차전에선 1대1로 비겼다.

CONCACAF 챔피언스컵은 북중미카리브해 지역 최고 권위의 남자 클럽 축구대항전이다. LA FC는 2020년과 2023년의 준우승이 역대 최고 성적이다. 지난 시즌 8강에서 도전을 멈췄던 LA FC는 올해 손흥민을 앞세워 더 높은 곳을 바라본다. 8강 상대는 크루스 아술(멕시코)이다. 크루스 아술은 지난해 CONCACAF 챔피언스컵 우승팀이자 최다 우승 공동 1위(7회)를 자랑한다. 다음 달 예정된 챔피언스컵 8강전도 홈 앤드 어웨이 방식으로 진행된다.


"지금 뭐 하는 거야!" '韓 축구 큰일 날 뻔' SON 거친 태클에 분…
사진=AFP 연합뉴스

"지금 뭐 하는 거야!" '韓 축구 큰일 날 뻔' SON 거친 태클에 분…
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이날의 '키 플레이어'는 역시 손흥민이었다. 그는 이날 선발로 나서 그라운드 구석구석을 누볐다. 아찔한 장면이 있었다. 손흥민은 후반 5분 드리블 돌파를 시도하다가 상대 미드필더 아론 살라사르의 강한 태클에 걸려 넘어졌다. 그는 거센 신경전을 벌였고, 두 선수 모두 경고를 받았다.

영국 언론 더선은 '손흥민이 돌파할 때 살라사르가 공 대신 손흥민에게 거친 태클을 했다. 결국 두 선수 사이에 긴장감이 고조됐고, 양 팀 선수들이 그들을 떼어놨다. 심판은 두 선수에게 옐로카드를 꺼냈다. 손흥민은 옐로카드에 충격을 받은 표정이었고, 일부 선수들은 손흥민을 대신해 주장을 펼쳤다'고 보도했다.

한편, 손흥민은 올 시즌 1골-7도움을 기록 중이다. 그는 지난달 18일 CONCACAF 챔피언스컵 1라운드 1차전에서 페널티킥으로 시즌 첫 골을 기록했다. 이후 한 달째 골 침묵 중이다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

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