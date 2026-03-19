"韓 축구마저 잡았다, 日 미쳤다!" 中 깜짝 놀랐다…'해외파 대거 합류'→'정말 이길 수 없을 것' 백기

epa12829568 Choo Hyojoo of South Korea (R) is tackled by Riko Ueki of Japan during the AFC Women's Asian Cup semi-final between South Korea and Japan in Sydney, Australia, 18 March 2026. EPA/DAN HIMBRECHTS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT EDITORIAL USE ONLY
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epa12829575 Hana Takahashi of Japan in action during the AFC Women's Asian Cup semi-final between South Korea and Japan in Sydney, Australia, 18 March 2026. EPA/DAN HIMBRECHTS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT EDITORIAL USE ONLY
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[스포츠조선 김가을 기자]중국이 일본 여자 축구 실력에 놀랐다.
중국 언론 소후닷컴은 18일 '일본이 미쳤다. 중국 여자 축구 대표팀은 정말 다행이라고 생각한다. 정말 이길 수 없었다'고 보도했다.
닐스 닐센 감독이 이끄는 일본 여자 축구 대표팀은 18일(이하 한국시각) 호주 시드니의 스타디움 오스트레일리아에서 열린 대한민국과의 2026년 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 준결승에서 4대1로 이겼다. 일본은 21일 같은 장소에서 '개최국' 호주와 결승전을 치른다. 2018년 요르단 대회 이후 8년 만이자 통산 세 번째 우승을 노린다.
소후닷컴은 '한국과 일본이 붙었다. 이날 승자에 결승행 티켓이 주어졌다. 일본은 아시아 1위 자리에 부끄럽지 않게 일방적인 방식으로 4대1 대승을 거뒀다. 아시안컵 우승을 노리게 됐다. 이번 경기를 본 팬들은 모두 직관적인 느낌을 받을 것이다. 그것은 일본 여자 축구 대표팀이 정말 강하다는 것이다. 중국은 다행이라고 느껴야 한다. 그렇지 않으면 결승에 진출했더라도 이변을 만들기 어려웠을 것이다. 이번 대회 일본은 첫 번째 우승 후보로 떠올랐다. 해외에서 활약하는 선수들을 한 번에 소환하며 강력한 전력을 자랑했다'고 전했다.
epa12829564 Ji Soyun of South Korea (C) competes for possession with Hana Takahashi of Japan (R) during the AFC Women's Asian Cup semi-final between South Korea and Japan in Sydney, Australia, 18 March 2026. EPA/DAN HIMBRECHTS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT EDITORIAL USE ONLY
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epa12829566 Jung Minyoung of South Korea (front) competes for possession with Yui Hasegawa of Japan during the AFC Women's Asian Cup semi-final between South Korea and Japan in Sydney, Australia, 18 March 2026. EPA/DAN HIMBRECHTS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT EDITORIAL USE ONLY
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일본은 이번 대회 가장 강력한 우승 후보로 꼽힌다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 8위로 아시아 국가 중 1위다. 일본은 조별리그에서 대만(2대0)-인도(11대 0)-베트남(4대0)을 줄줄이 잡고 C조 1위로 토너먼트에 올랐다. 8강전에선 필리핀을 7대0으로 크게 이겼다. 일본은 4강 진출로 내년 브라질에서 열리는 FIFA 여자 월드컵 출전권을 확보했다.
소후닷컴은 '한국도 훌륭했다. 조별리그 마지막 경기에서 개최국 호주와 비기며 조 1위로 토너먼트에 진출했다. 8강전에선 우즈베키스탄을 6대0으로 잡았다. 이전 경기를 통해 일본에 도전할 수 있는 팀이 있다면 한국이었을 것이다. 그러나 일본은 한국을 상대로 한때 80%에 가까운 볼 점유율을 가지고 갔다. 일본은 3-0으로 앞서나갔다. 한국은 한 골을 넣었지만, 일본이 추가골을 넣으며 경기는 4대1로 끝났다. 일본은 이번 대회 5경기에서 28득점-1실점을 기록했다. 이는 AFC 역사에 기록될 만하다'고 덧붙였다.