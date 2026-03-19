[오피셜]'한일전 패배' 신상우 감독 "팬들이 원하는 결과 얻지 못해 죄송…日 정말 강한 팀, 많은 것을 배웠다"

South Korea's goalkeeper Kim Min-jeong (C) fails to hold on to a cross during the AFC Women?s Asian Cup Australia 2026 semi-final football match between Japan and South Korea at Stadium Australia in Sydney on March 18, 2026. (Photo by Saeed Khan / AFP) / --IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE--
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[스포츠조선 김가을 기자]신상우 대한민국 여자 축구 대표팀 감독이 한-일전 패배 뒤 고개를 숙였다.
대한민국 여자 축구 대표팀은 18일(이하 한국시각) 호주 시드니의 스타디움 오스트레일리아에서 열린 일본과의 2026년 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 준결승에서 1대4로 패했다. 한국은 사상 첫 우승을 정조준했지만, 뜻을 이루지 못했다. 한국의 이 대회 최고 성적은 직전 2022년 인도 대회에서 기록한 준우승이다.
AFC에 따르면 신 감독은 "결승에 진출한 일본에 축하의 말을 전하고 싶다. 마지막까지 최선을 다해준 모든 선수에게도 감사하다. 일본은 정말 강한 팀이라는 것을 알 수 있었다. 감독으로서 이번 경기를 통해 많은 것을 배웠다"며 "전반 '클린 시트'를 유지할 수 있었다면 후반에도 기회가 있을 것으로 믿었다. 분위기를 바꿀 선수가 많았기 때문이다. 그러나 2실점 뒤에 많은 것을 하기에는 얼웠다"고 말했다.
epa12829571 Ji Soyun of South Korea (C) competes for possession with Hana Takahashi of Japan (R) during the AFC Women's Asian Cup semi-final between South Korea and Japan in Sydney, Australia, 18 March 2026. EPA/DAN HIMBRECHTS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT EDITORIAL USE ONLY
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epa12829564 Ji Soyun of South Korea (C) competes for possession with Hana Takahashi of Japan (R) during the AFC Women's Asian Cup semi-final between South Korea and Japan in Sydney, Australia, 18 March 2026. EPA/DAN HIMBRECHTS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT EDITORIAL USE ONLY
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한국은 이번 대회 조별리그에서 이란(3대0 승)-필리핀(3대0 승)-호주(3대3 무)를 상대로 2승1무를 기록했다. A조 1위로 토너먼트에 진출했다. 8강전에선 우즈베키스탄을 6대0으로 제압했다.
4강 상대는 일본이었다. 쉽지 않았다. 한국은 전반 15분 우에키 리코에게 선제골을 내줬다. 이후 하마노 마이카, 구마가이 사키, 지바 레미나에게 연달아 골을 허용했다. 한국은 강채림의 득점으로 추격했지만 승패를 뒤집지 못했다. 이날 패배로 한국은 일본과 상대 전적에서 4승12무20패를 기록했다. 2015년 동아시안컵에서 2대1로 이긴 이후 10경기째(4무 6패) 승리가 없다.
신 감독은 "감독으로서 이렇게 많은 관중 앞에서 경기할 수 있어서 정말 기뻤다. 우리 선수들도 응운 덕분에 행복했고, 그 응원이 우리를 밀어붙이는 데 도움이 됐다. 팬들께 감사의 말을 전하고 싶고, 그들이 원하는 결과를 얻지 못해 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다"며 "우리는 국가대표팀의 젊은 선수들을 계속 찾을 것이다. 이번 대회에서 가져온 것들은 그들이 계속 발전할 수 있는 훌륭한 학습 경험이었다"고 했다.