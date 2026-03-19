[오피셜]"호랑이의 기습" '휘슬이 본능을 깨운다' 2026년 북중미월드컵 누빌 '태극전사' 유니폼 전격 공개

[스포츠조선 김가을 기자]2026년 북중미월드컵을 누빌 '태극전사'의 새 유니폼이 베일을 벗었다. 나이키는 19일 2026년 대한민국 축구 A대표팀의 유니폼을 공개했다. 모델로는 '홍명보호' 핵심으로 활약 중인 이재성(마인츠) 황희찬(울버햄튼) 조규성(미트윌란) 오현규(베식타시)가 나섰다.
새 유니폼 콘셉트는 '호랑이의 기습'에서 출발했다. 전통에 뿌리를 두면서도 두려움 없이 나가는 대한민국을 그려냈다. 나이키는 공식 계정을 통해 공개한 영상에서 '그 누구도 예상치 못했던 습격', '종료 직전까지 휘몰아치는 광기', '휘슬이 우리의 본능을 깨운다' 등의 슬로건을 통해 '태극전사'의 강인함을 거듭 강조했다. 특히 이번 유니폼은 80여일 앞으로 다가온 북중미월드컵에서 착용하는 만큼 '올 여름 대한민국 국가대표 유니폼과 함께 시작될 역습, 휘슬이 울리는 순간 사냥 본능이 깨어난다'며 강렬한 인상을 전했다.
홈 유니폼은 한국의 강인함과 수호의 상징인 '백호'를 모티브로 했다. 팀의 회복력과 단결, 결정적인 순간에 폭발하는 공격력을 시각적으로 풀어냈다. 대한민국 축구 대표팀의 정체성을 반영했다. 백호를 현대적으로 재해석한 '타이거 카모플라주'(위장막) 패턴을 적용해 헤리티지와 현대성이 공존하는 역동적인 비주얼을 완성했다. 한국 전통 서예와 서구적 디자인 요소를 결합한 커스텀 서체로 팀의 정체성을 더욱 또렷하게 드러냈다.
원정 유니폼은 '기습' 서사를 확장했다. 꽃이 피어오르는 순간의 응축된 에너지, 폭발적인 기세에서 영감을 받아 한국만의 역동적인 에너지를 시각적으로 표현했다. 대담한 바이올렛 컬러와 어우러져 우아함과 강인함을 동시에 갖춘 한국 축구의 경쟁력을 보여준다.
사진제공=나이키
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이번 유니폼엔 강력한 기능성도 포함됐다. 나이키는 선수들이 쾌적한 컨디션을 유지할 수 있도록 피부와 원단 사이 공기 흐름을 극대화한 '에어로-핏' 기술을 적용해 땀을 빠르게 건조시킬 수 있도록 제조했다고 설명했다. 특히 열이 집중되는 부위에는 메쉬(그물망) 소재를 적용해 냉각 효율을 극대화했다. 그래픽 요소와 프린트를 원단 위에 덧입히는 방식이 아닌 의류 구조 자체를 직접 설계해 기술적 혁신과 스토리텔링이 조화를 이루는 디자인으로 선보인다.
새 유니폼은 23일 출시, 28일 오후 11시(한국시각) 영국에서 열리는 코트디부아르와의 경기에서 첫 선을 보인다. 홍명보호는 북중미월드컵을 앞두고 유럽에서 마지막 리허설을 갖는다.