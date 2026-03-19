'안정환 총괄 디렉터→윤종헌 부회장' 한국대학축구연맹, 유니브 프로 '릴레이' 육성 기금

기사입력 2026-03-19 16:27


'안정환 총괄 디렉터→윤종헌 부회장' 한국대학축구연맹, 유니브 프로 '릴…
사진제공=한국대학축구연맹

[스포츠조선 김가을 기자]'레전드' 안정환 총괄디렉터에 이어 이번엔 윤종헌 부회장이다.

한국대학축구연맹은 19일 '대학축구연맹은 유니브 프로(UNIV PRO) 마스터플랜 발표회를 통해 육성기금 조성을 공식화했다. 안정환 유니브 프로 총괄 디렉터가 1호 기부로 릴레이 기부의 첫 발을 내디뎠다. 뜻깊은 취지에 공감해 윤종헌 대학축구연맹 부회장이 2호 기부자로 참여했다'고 발표했다.

유니브 프로 육성기금은 단순한 재정 지원을 넘어 대학선수들의 프로 진출과 취업 연계 지원 기반으로 활용할 예정이다. 대학축구의 지속 가능한 발전을 위한 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. 대학축구연맹은 이번 릴레이 기부를 통해 대학선수들이 보다 안정적인 환경에서 성장할 수 있도록 지원하고, 나아가 대학축구 전반의 경쟁력 강화를 목표로 하고 있다.

윤종헌 부회장은 "대학축구에 힘을 보태고자 이번 후원에 참여하게 됐다. 대학축구연맹 내부에서 지켜보니 아직까지 대학축구에 대한 후원과 지원이 부족한 부분이 있다고 느꼈다. 대학축구의 지속적인 발전을 위해 앞으로도 지원을 이어갈 계획이다. 이러한 노력이 대한민국 축구의 미래로 이어질 것이라 생각한다"며 "더 많은 관심과 응원이 함께하길 바란다"고 했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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