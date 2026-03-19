[공식발표]'이물질 투척'→'상대 선수 비방' 부천FC, 한국프로연맹 상벌위 회부

기사입력 2026-03-19 20:00


[공식발표]'이물질 투척'→'상대 선수 비방' 부천FC, 한국프로연맹 상…
사진제공=한국프로축구연맹

[공식발표]'이물질 투척'→'상대 선수 비방' 부천FC, 한국프로연맹 상…
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[스포츠조선 김가을 기자]부천FC가 징계 위기에 놓였다.

한국프로축구연맹은 19일 '부천FC 서포터스석의 이물질 투척 및 상대 선수 비방 관련해 20일 오후 2시 상벌위원회를 개최할 예정'이라고 밝혔다.

부천FC는 15일 부천종합운동장에서 울산 HD와 '하나은행 K리그1 2026' 3라운드 홈경기를 치렀다.

문제는 경기 뒤 발생했다. 이날 출전하지 못했거나 출전 시간이 적었던 울산 선수들이 경기 뒤 그라운드에서 보강 훈련을 하던 상황이었다. 이들을 향해 부천 서포터스석에서 욕설과 함께 이물질이 날아들었다. 이후 부천은 구단 SNS(소셜네트워크서비스)를 통해 '울산 선수단을 향한 일부 관중의 비방 및 이물질 투척 정황과 관련해 프로축구연맹에서 사실관계 파악 및 구단 조치에 대한 경위서 제출 요청을 받았다. 이번 사안으로 울산 HD 선수단 및 관계자들께 불편과 심려를 끼쳐드린 점에 대해 사과드린다. 구단은 해당 구역 관련자에 대한 조사와 추가 자료 확보를 거쳐 확인된 내용을 바탕으로 경위서를 제출할 예정이다. 또한, 해당 사안 관련자에 대해서는 사실관계 파악 후 징계를 포함한 조치를 검토하겠다'고 공식 발표했다.

프로축구연맹 상벌 규정에 따르면 '관중의 그라운드 내 이물질 투척' 행위에 대해서는 해당 구단에 무관중 홈경기 연맹이 지정하는 제3지역 홈경기 개최 300만원 이상의 제재금 부과 응원석, 원정응원석 폐쇄 등의 징계를 할 수 있다.

한편, 앞서 부천 구단은 K리그2(2부)에서 뛰던 2024년 10월 충북청주와의 경기 뒤에도 서포터스가 상대 선수와 대립하는 과정에서 얼음 등 이물질을 그라운드로 투척한 바 있다. 당시 프로축구연맹은 제재금 500만원과 함께 서포터스석 2경기 폐쇄 징계를 내렸다.


김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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