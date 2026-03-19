[공식발표]'이물질 투척'→'상대 선수 비방' 부천FC, 한국프로연맹 상벌위 회부

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[스포츠조선 김가을 기자]부천FC가 징계 위기에 놓였다.
문제는 경기 뒤 발생했다. 이날 출전하지 못했거나 출전 시간이 적었던 울산 선수들이 경기 뒤 그라운드에서 보강 훈련을 하던 상황이었다. 이들을 향해 부천 서포터스석에서 욕설과 함께 이물질이 날아들었다. 이후 부천은 구단 SNS(소셜네트워크서비스)를 통해 '울산 선수단을 향한 일부 관중의 비방 및 이물질 투척 정황과 관련해 프로축구연맹에서 사실관계 파악 및 구단 조치에 대한 경위서 제출 요청을 받았다. 이번 사안으로 울산 HD 선수단 및 관계자들께 불편과 심려를 끼쳐드린 점에 대해 사과드린다. 구단은 해당 구역 관련자에 대한 조사와 추가 자료 확보를 거쳐 확인된 내용을 바탕으로 경위서를 제출할 예정이다. 또한, 해당 사안 관련자에 대해서는 사실관계 파악 후 징계를 포함한 조치를 검토하겠다'고 공식 발표했다.
프로축구연맹 상벌 규정에 따르면 '관중의 그라운드 내 이물질 투척' 행위에 대해서는 해당 구단에 무관중 홈경기 연맹이 지정하는 제3지역 홈경기 개최 300만원 이상의 제재금 부과 응원석, 원정응원석 폐쇄 등의 징계를 할 수 있다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com