"韓 축구 '충격' 위기였는데" SON 이런 대인배 또 없다…손흥민 아찔 '살인태클' 용서, 화해→악수 '스포츠맨십' 발휘

[스포츠조선 김가을 기자]이런 대인배가 또 없다. 손흥민(LA FC)이 아찔한 '살인태클'에도 스포츠맨십을 발휘했다.
LA FC는 18일(이하 한국시각) 코스타리카 알라후엘라의 에스타디오 알레한드로 모레라 소토에서 열린 LD 알라후엘렌세(코스타리카)와의 2026년 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 16강 2차전 원정 경기에서 2대1로 이겼다. LA FC는 1~2차전 합계 3대2로 앞서며 8강 진출권을 따냈다. 지난 11일 LA FC 홈에서 열린 1차전에선 1대1로 비겼다.
경기 중 아찔한 장면이 있었다. 손흥민은 후반 5분 드리블 돌파를 시도하다가 상대 미드필더 아론 살라사르의 강한 태클에 걸려 넘어졌다. 그는 거센 신경전을 벌였고, 두 선수 모두 경고를 받았다.
영국도 깜짝 놀란 모습이었다. 영국 언론 더선은 '손흥민이 돌파할 때 살라사르가 공 대신 손흥민에게 거친 태클을 했다. 결국 두 선수 사이에 긴장감이 고조됐고, 양 팀 선수들이 그들을 떼어놨다. 심판은 두 선수에게 옐로카드를 꺼냈다. 손흥민은 옐로카드에 충격을 받은 표정이었고, 일부 선수들은 손흥민을 대신해 주장을 펼쳤다'고 보도했다.
사진=AFP 연합뉴스
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경기 뒤 살라사르는 믹스트존 인터뷰에서 "나중에 손흥민이 다가왔다. '그게 너를 막을 수 있는 유일한 방법'이라고 말했다. 그의 유니폼을 잡은 것이 첫 번째 옵션이었겠지만, 그는 너무 멀리 떨어져 있었다. 그게 내가 할 수 있는 최선이었다고 말했더니, 손흥민이 이해하며 '괜찮다'고 말해줬다"고 했다.
살라사르는 개인 SNS(소셜네트워크서비스)를 통해 손흥민과 악수하는 장면도 게재했다. 영상 속 손흥민은 살라사르와 화해하며 악수하는 모습이었다.
한편, 손흥민은 올 시즌 1골-7도움을 기록 중이다. 그는 지난달 18일 CONCACAF 챔피언스컵 1라운드 1차전에서 페널티킥으로 시즌 첫 골을 기록했다. 22일 오스틴과의 메이저 리그 사커(MLS) 경기에서 시즌 1호 필드골을 다시 노린다. 이후 '홍명보호'에 합류해 코트디부아르(28일)-오스트리아(4월 1일)와의 경기를 준비한다.