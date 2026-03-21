"초대박!" 日, 대한민국 잡고 환호…4강 한일전 승리→FIFA랭킹 '임시' 6위 점프 "내 메시지는 그냥 이기는 것, 준비 돼 있다" 자신감

기사입력 2026-03-21 14:47


"초대박!" 日, 대한민국 잡고 환호…4강 한일전 승리→FIFA랭킹 '임…
사진=EPA-AAP 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]일본이 대한민국을 잡고 랭킹을 끌어 올렸다.

일본 축구 전문 매체 풋볼채널은 21일 '국제축구연맹(FIFA) 랭킹이 업데이트됐다. 8위였던 일본이 임시 6위에 올랐다'고 보도했다.

FIFA는 최근 '국가별 남녀 국가대표팀 랭킹을 경기 중 실시간 업데이트한다. 팬들은 A매치 경기 중 실시간 순위를 확인할 수 있다'고 했다. 다만, 공식 순위는 기존처럼 A매치 기간 후 FIFA가 정한 날짜에 공개된다.

일본 여자 축구는 호주에서 열리고 있는 2026년 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵에서 긍정적인 모습을 보이고 있다. 4강에 직행하며 2027년 여자 월드컵 진출권을 거머쥐었다. 10회 연속 여자 월드컵에 나선다. 또한, 준결승에서 한국을 잡고 결승에 올랐다. 2018년 요르단 대회 이후 8년 만이자 통산 세 번째 우승을 노린다.


"초대박!" 日, 대한민국 잡고 환호…4강 한일전 승리→FIFA랭킹 '임…
사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

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풋볼채널은 '일본은 여자 아시안컵에서 결승 진출을 확정했다. 8강전에선 필리핀을 7대0으로 제압했고, 준결승에선 한국을 4대1로 이겼다. 조별리그까지 더해 대회 5연승을 달성했다. FIFA 랭킹을 8위에서 6위로 끌어올렸다. 1위 스페인, 2위 미국, 3위 독일, 4위 잉글랜드, 5위 프랑스가 이름을 올렸다. 일본은 현재 6위지만, 호주와의 결승전 이후 순위가 변동될 가능성이 있다'고 했다.

일본은 조별리그에서 대만(2대0)-인도(11대 0)-베트남(4대0)을 줄줄이 잡고 C조 1위로 토너먼트에 올랐다. 8강전에선 필리핀을 7대0으로 크게 이겼다. 준결승에서 한국까지 이겼다. 호주와 21일 결승전을 치른다.

한편, AFC에 따르면 닐스 닐센 일본 감독은 "이 자리에 오게 돼 매우 기쁘다. 우리는 메이저 대회 결승전에 대해 얘기하고 있다. 승리 가능성은 50-50이다. 내 메시지는 그냥 이기는 것이다. 준비가 돼 있다"고 자신감을 드러냈다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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