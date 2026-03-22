"우승 日, 잡을 수 있는 건 역시 中!" 최다 우승 중국 '부러움' 폭발…'일본 3회 아직 큰 차이 있다, 준결승 패배 안타깝다'

Japan's team celebrate with the trophy after winning the final of the AFC Women?s Asian Cup Australia 2026 football tournament between Australia and Japan at Stadium Australia in Sydney on March 21, 2026. (Photo by Saeed Khan / AFP) / --IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE--
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[스포츠조선 김가을 기자]일본이 또 한 번 정상에 올랐다.
닐스 닐센 감독이 이끄는 일본 여자 축구 대표팀은 21일(이하 한국시각) 호주 시드니의 스타디움 오스트레일리아에서 열린 호주와의 2026년 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 결승전에서 1대0으로 이겼다. 전반 17분 일본의 하마노 마이카가 페널티 지역 왼쪽에서 오른발로 때린 중거리포가 결승골이 됐다. 이날 승리로 일본은 2014년과 2018년에 이어 8년 만에 정상을 탈환했다. 여자 아시안컵 통산 3번째 우승을 차지했다. 일본은 최근 4차례 대회에서 3회 우승, 3위 1회를 기록하며 강팀의 면모를 보였다. 여자 아시안컵 최다 우승팀은 중국으로 무려 9차례나 우승컵을 들어올렸다. 일본이 이번 우승으로 북한, 대만과 더불어 최다 우승 공동 2위(3회)가 됐다.
일본 축구 전문 매체 사커다이제스트는 '일본의 우승에 중국도 놀랐다. 일본에 맞설 수 있는 것은 역시 중국 뿐이라는 의견도 있었다'고 보도했다.
이 매체는 중국 넷이즈의 보도를 인용해 '일본이 호주까지 제압했다. 이로써 일본의 우승 횟수는 3차례로 늘렸지만, 중국(9회)과는 아직 큰 차이가 있다. 호주도 공격할 기회는 있었지만, 결국 결정력 부족이 치명적이었다. 일본과의 실력 차이가 뚜렷했다. 중국이 준결승에서 호주에 1대2로 패한 것이 안타깝다. 결코 뒤처지지 않았다. 팬들은 아시아에서 일본에 맞설 수 있는 존재는 역시 중국이라고 말할 수 있다는 의견을 냈다'고 전했다.
Japan's Saki Kumagai, center, and her Japanese teammates celebrate with the trophy after winning the Women's Asian Cup soccer final between Japan and Australia in Sydney, Saturday, March 21, 2026. (AP Photo/Rick Rycroft)
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Japan's Riko Ueki (C) is tackled by Australia's Alanna Kennedy (R) during the final of the AFC Women?s Asian Cup Australia 2026 football tournament between Australia and Japan at Stadium Australia in Sydney on March 21, 2026. (Photo by DAVID GRAY / AFP) / --IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE--
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일본은 이번 대회 가장 강력한 우승 후보로 꼽혔다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 8위로 아시아 국가 중 1위다. 일본은 조별리그에서 대만(2대0)-인도(11대 0)-베트남(4대0)을 줄줄이 잡고 C조 1위로 토너먼트에 올랐다. 8강전에선 필리핀을 7대0으로 크게 이겼다. 4강에선 대한민국을 4대1로 이겼다. 결승에서 호주까지 잡아내며 전승 우승을 달성했다. 특히 일본은 조별리그와 토너먼트를 합해 6경기에서 29득점-1실점, 압도적 모습을 보였다. 일본을 상대로 유일하게 골을 넣은 선수는 준결승전에서 맞붙은 한국의 강채림(몬트리올)이었다. 반면, 2010년 이후 16년 만의 우승을 노린 호주는 한 골 차를 극복하지 못했다. 특히 호주는 일본의 3차례 우승 때 모두 결승에서 패하며 준우승했다.