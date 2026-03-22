손흥민 또 쓰러졌다! 발목 완전히 박살→월드컵 출전 무산, 韓 축구 '최악의 시나리오' 이뤄질 뻔..."이것 말고는 못 막아" 애써 변명

[스포츠조선 이현석 기자]손흥민을 다시 한 번 쓰러뜨렸다. 손흥민이 용서하기는 했지만, 충분히 위협적인 행동이었다.
코스타리카의 라 나시온은 최근 '손흥민과 아론 살라자르의 충돌, 살라자르는 뭐라고 이야기했을까'라며 두 선수의 충돌을 조명했다.
LA FC는 18일(한국시각) 코스타리카 알라후엘라의 에스타디오 알레한드로 모레라 소토에서 열린 LD 알라후엘렌세(코스타리카)와의 2026년 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 16강 2차전에서 2대1 역전승을 거두며 합산 3대2로 8강에 올랐다.
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극적인 승리, 하지만 손흥민은 웃을 수 없었다. 무득점 때문이 아니었다. 손흥민을 덮친 상대의 태클이 문제였다. 손흥민은 후반 6분 당시 상대 진영을 돌파하는 과정에서 아론 살라자르의 깊은 태클 시도에 넘어졌다. 자칫 무릎이나 발목에 큰 부상을 당할 수도 있었던 상황, 베테랑인 손흥민조차 놀랄 수밖에 없는 반칙이었다. 손흥민은 일어난 후 살라자르에게 달려들어 분노했다. 손흥민이 상대 반칙에 격한 반응을 보인 것은 이례적이다.
곧바로 주심과 동료들이 상황을 진정시키며 큰 문제는 발생하지 않았다. 다만 손흥민으로서도 올 시즌 극심한 견제와 더불어 상대 거친 반칙들이 계속 나오는 상황에서 발목을 향한 위협적인 태클이 달가울 수 없다. 자칫 큰 부상이라도 당한다면, 손흥민이 꿈에 그리던 마지막 월드컵 참가 또한 무산될 수 있다. 한국 대표팀에는 사실상 최악의 시나리오다.
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다만 태클 당사자는 변명만 내놓았다. 살라자르는 경기 후 인터뷰에서 "손흥민을 막기 위해 내가 할 수 있는 유일한 일이었다고 설명했다. 그의 유니폼을 잡을 수도 있었지만, 그가 멀리 떨어져 있었기에 내가 할 수 있는 최선이라고 했고, 손흥민은 이해하고 괜찮다고 말했다"고 밝혔다.
상대 감독인 오스카르 라미레스 또한 손흥민을 집중 견제했음을 숨기지 않았다. 그는 "우리는 시리즈 내내 핵심 선수들을 곁에 선수를 가까이 배치했다. 상대에게 거칠고 몸싸움이 심한 경기를 펼쳤고, 거기서 수비 문제가 시작됐다. 손흥민이 세계적인 선수라는 건 누구나 아는 사실이다"고 했다.
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한편 손흥민을 향한 상대 선수들의 위협적인 태클은 이번이 처음이 아니다. 손흥민은 지난 1일 미국 텍사스주 휴스턴의 쉘 에너지 스타디움에서 열린 휴스턴 다이너모와 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 2라운드에서도 상대의 거친 태클로 부상에 대한 우려가 나오기도 했다. 당시 손흥민은 전반 추가시간 볼을 받으러 나오는 과정에서 안토니오 카를로스에게 강하게 밟혔다. 주심은 지체 없이 퇴장을 선언했다. 손흥민에 몸에 남은 부상의 흔적이 얼마나 심각한 반칙이었는지를 짐작케 했다.
경기 후 SNS를 통해 경기 후 모습이 공개됐는데, 왼쪽 발목에 얼음을 두르고, 절뚝거리는 모습이 나타났다. 손흥민은 부상 위험 속에서 통증을 느끼면서도, 영상 속에서 웃음을 잃지 않고 인사하는 모습도 보여줬다. LAFC의 상승세와 한국 대표팀의 월드컵 계획을 때문에라도 손흥민의 지속적인 부상 위험 노출은 걱정이 될 수밖에 없을 전망이다.