[공식발표]"초대박!" '韓 눈물' 4강 한일전, 日 4-1 승리 앞장…'5경기-6골 폭발' 우에키 리코 '득점왕' 등극

Japan's Riko Ueki (R) controls the ball next to South Korea's Ko Yoo-jin during the AFC Women?s Asian Cup Australia 2026 semi-final football match between Japan and South Korea at Stadium Australia in Sydney on March 18, 2026. (Photo by DAVID GRAY / AFP) / --IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE--
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Japan's Riko Ueki (C) is tackled by Australia's Alanna Kennedy (R) during the final of the AFC Women?s Asian Cup Australia 2026 football tournament between Australia and Japan at Stadium Australia in Sydney on March 21, 2026. (Photo by DAVID GRAY / AFP) / --IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE--
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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국을 울렸던 우에키 리코(웨스트햄)가 '득점왕'에 올랐다.
닐스 닐센 감독이 이끄는 일본 여자 축구 대표팀은 21일(이하 한국시각) 호주 시드니의 스타디움 오스트레일리아에서 열린 호주와의 2026년 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 결승전에서 1대0으로 이겼다. 전반 17분 일본의 하마노 마이카가 페널티 지역 왼쪽에서 오른발로 때린 중거리포가 결승골이 됐다.
이날 승리로 일본은 2014년과 2018년에 이어 8년 만에 정상을 탈환했다. 여자 아시안컵 통산 3번째 우승을 차지했다. 일본은 최근 4차례 대회에서 3회 우승, 3위 1회를 기록하며 강팀의 면모를 보였다. 여자 아시안컵 최다 우승팀은 중국으로 무려 9차례나 우승컵을 들어올렸다. 일본이 이번 우승으로 북한, 대만과 더불어 최다 우승 공동 2위(3회)가 됐다.
Japan's Saki Kumagai (L) and Riko Ueki (R) celebrate their victory after the AFC Women?s Asian Cup Australia 2026 semi-final football match between Japan and South Korea at Stadium Australia in Sydney on March 18, 2026. (Photo by Saeed Khan / AFP) / --IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE--
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epa12838162 Riko Ueki of Japan is tackled by Winonah Heatley (rear) of the Matildas during the AFC Women?s Asian Cup Final match between Japan and Australia at Accor Stadium in Sydney, Australia, 21 March 2026. EPA/DAN HIMBRECHTS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
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개인상도 일본이 휩쓸었다. 이번 대회에서 6골을 넣은 우에키가 득점왕을 거머쥐었다. 일본의 도쿄스포츠 온라인판은 '우에키가 6골을 넣으며 아시안컵 득점왕에 올랐다. 그는 인도와의 조별리그 2차전에서부터 한국과의 준결승까지 4경기 연속 득점을 기록했다. 5경기에 나서 총 6골을 넣으며 일본의 우승에 크게 기여했다'고 보도했다.
AFC에 따르면 우에키는 "우승하는 것이 목표였기 때문에 그냥 즐겼다. 골을 넣어 팀 우승에 기여할 수 있어 기쁘다. 팀도 많은 도움을 줬다. 골을 넣을 수밖에 없었다. 동료들의 도움에 감사하다"고 말했다.
일본은 조별리그에서 대만(2대0)-인도(11대 0)-베트남(4대0)을 줄줄이 잡고 C조 1위로 토너먼트에 올랐다. 8강전에선 필리핀을 7대0으로 크게 이겼다. 4강에선 대한민국을 4대1로 이겼다. 결승에서 호주까지 잡아내며 전승 우승을 달성했다. 우에키는 대만과의 1차전에선 벤치만 지켰다. 인도와의 2차전은 후반 시작과 동시에 교체 투입됐다. 그는 인도를 상대로 불과 18분 만에 세 골을 몰아 넣었다. 베트남전에선 전반 21분, 이날의 선제골이자 결승골을 기록했다. 필리핀전에선 쐐기골, 한국과의 경기에선 선제골을 넣었다.