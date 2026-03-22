[현장인터뷰]'창단 첫 개막 4연승 도전' 김기동 "해보는 데까지 해봐야 한다" vs '무패' 이정규 "서울전 굉장히 많은 시간 노력"

기사입력 2026-03-22 14:07


[현장인터뷰]'창단 첫 개막 4연승 도전' 김기동 "해보는 데까지 해봐야…
사진제공=한국프로축구연맹

[상암=스포츠조선 김가을 기자]"해보는 데까지 해봐야 하지 않을까 생각한다."

김기동 FC서울 감독의 말이다.

FC서울은 22일 서울월드컵경기장에서 광주FC와 '하나은행 K리그1 2026' 5라운드 홈경기를 치른다. 뒤늦은 홈 개막전이다. 서울은 그동안 서울월드컵경기장 잔디 문제로 경기를 치르지 못했다.

분위기는 좋다. 서울은 개막 3연승 중이다. 이날 승리시 창단 첫 개막 4연승이다. 결전을 앞둔 김 감독은 "(관련 기록) 몰랐다. 나중에 알게됐다. 3연승, 4연승을 생각하고 준비한 것은 아니다. 한 경기, 한 경기하다보니 여기까지 온 것 같다. 해보는 데까지 해봐야 하지 않을까 생각한다"며 "지난해보다 (관중수) 줄어든 것 같다. 우리가 홈에서 많은 승리를 가지고 오고, 좋은 위치에 있어야 더 많은 팬이 보러오실 것으로 생각한다. 지금 K리그 전체적으로 봤을 때 우리가 최고 관중을 해야 한다고 생각하지만, 더 많아져야 한다. 우리가 더 잘해야 한다"고 말했다.

서울은 4-4-2 전술을 활용한다. 안데르손과 조영욱이 공격을 이끈다. 송민규, 바베츠, 손정범, 정승원이 허리를 조율한다. 수비는 김진수, 로스, 야잔, 최준이 담당한다. 골키퍼 장갑은 구성윤이 착용한다.

김 감독은 "광주가 포지션 쓰는 것, 전술적으로 수비하는 것과 공격하는 것 크게 바뀐 건 없다. 포백으로 할 때는 이정효 감독이 했던 스타일도 있다. 광주만의 특색을 가지고 있는 게 확실히 있다고 생각한다"고 경계했다


[현장인터뷰]'창단 첫 개막 4연승 도전' 김기동 "해보는 데까지 해봐야…
사진제공=한국프로축구연맹
이에 맞서는 이정규 광주 감독은 "패가 없다고 해서 만족할 수 있는 결과는 아니라고 생각한다. 수적 우위에도 이기지 못한 경기가 두 차례 있다. 공격적인 부분이 잘 이뤄지지 않았다. 서울전을 준비하면서 어떻게 전진을 할 것인지, 파이널 서드에서 어떻게 상대를 공략할 것인지에 대해 굉장히 많은 시간 노력을 했다"고 말했다. 광주도 개막 네 경기에서 1승3무로 '무패'를 달리고 있다.

광주도 4-4-2 포메이션이다. 프리드욘슨과 안혁주가 투톱으로 나선다. 박정인, 문민서, 유제호, 신창무가 뒤에서 힘을 보탠다. 포백에는 하승운, 공배현, 김용혁, 김진호가 출격한다. 골문은 김경민이 지킨다.


이 감독은 "민상기, 최경록, 주세종, 안영규가 부상으로 이탈했다. 원래 15명 데려오려고 했다. 어린 선수들이 준비를 잘 해줬다. 이들까지 채워서 왔다. 경기가 되든 안 되든 일단 경기장에 오겠다고 한다. 그 정도로 일단 팀에 힘을 실어주려고 선수들이 노력한다. 주세종은 강원전(4월 4일)까지는 맞춘다고 하는데 무리하지 않으려고 한다"고 말했다.

상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

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