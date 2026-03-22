5경기 만에 2026년 첫 승 신고! '무고사 결승골' 인천, '10명' 안양 상대 1-0 승리[K리그1 현장리뷰]

[안양=스포츠조선 이현석 기자]인천유나이티드가 FC안양을 제압하며 2026년 첫 승을 신고했다.
인천은 22일 안양종합운동장에서 열린 안양과의 '하나은행 K리그1 2026' 5라운드 경기에서 1대0으로 승리했다.
올 시즌 개막 이후 1승2무로 좋은 기세를 이어가던 안양은 직전 전북전에서 시즌 첫 패배를 기록했다. 후반 막판 모따에게 결승골을 헌납한 것이 뼈아팠다. 점유율에서 밀리며 주도적인 경기를 끌고가는 것이 쉽지 않았지만, 전북을 상대로도 위협적인 공격 장면을 여러 차례 선보이며 저력은 확실히 과시했다. 안양에 중요한 것은 빠른 반전, 올 시즌 승부처가 될 수 있는 1로빈에서 최대한 많은 승점을 쌓기 위해선 하위권에 처진 인천을 잡고 다시 분위기를 끌어올려야 했다.
인천은 2026년 첫 승이 간절했다. 쾌조의 컨디션과 상승세로 시작했던 2025년의 기억은 이미 과거의 영광이었다. 다시 올라온 K리그1, 적응 기간을 줄이는 것이 인천의 핵심이었다. 이미 4경기에서 1무3패를 기록하며 기세가 꺾인 상황, 첫 승으로 분위기를 반전시키는 것 외에 인천에 주어진 선택지는 없었다.
안양과 인천은 이번이 K리그1에서의 첫 맞대결이었다. 두 팀이 K리그에서 맞붙는 것 자체가 처음이었다. 그간 안양은 K리그2에서 승격을 노렸고, 인천은 생존왕 타이틀과 함께 1부에서 자리를 지켰다. 2024년 역사가 뒤틀렸다. 안양이 K리그2 우승으로 승격, 인천이 K리그1 최하위로 강등을 확정하면서 두 팀의 만남은 다시 불발됐다. 인천이 올 시즌 K리그1으로 다시 올라오며 드디어 첫 리그 맞대결이 성사됐다.
유병훈 안양 감독은 3-4-3 포메이션을 꺼내 들었다. 최전방 스리톱에 마테우스 엘쿠라노 아일톤, 중원은 이진용과 한가람으로 구성했다. 윙백에는 김동진과 이태희, 스리백은 토마스 김영찬 이창용이 구축했다. 골문은 김다솔이 지켰다.
이른 시점에 안양이 골망을 흔들었다. 안양은 전반 3분 코너킥 상황에서 올라온 이창용이 헤더로 연결했다. 이를 김동헌이 선방했으나, 한가람이 세컨볼을 놓치지 않고 재차 밀어넣었다. 비디오 판독(VAR) 결과 한가람의 위치가 오프사이드로 확인되며 득점은 취소됐다.
안양은 이후에도 기세를 올렸다. 전반 9분 아일톤이 직접 우측 돌파 이후 올린 낮고 빠른 크로스를 엘쿠라노가 박스 아크 부근에 자리한 마테우스에게 내줬다. 마테우스의 감아차기는 골대를 조금 벗어났다. 전반 17분 박스 정면에서 아일톤이 공을 잡고 돌아 슈팅까지 시도했으나 골문 옆으로 향했다. 인천도 반격에 나섰다. 전반 29분 안양 박스 안 혼전 상황에서 서재민의 슈팅을 엘쿠라노가 몸을 날려 차단했다.
안양에 변수가 터졌다. 전반 40분 이창용이 상대를 저지하는 과정에서 주심이 페널티킥을 선언했다. 이후 비디오 판독(VAR) 결과 박스 밖 파울임이 확인되며 페널티킥은 프리킥으로 바뀌었지만, 이미 경고를 한 장 받았던 이창용은 경고 누적으로 퇴장 당했다. 이후 이어진 프리킥에서는 무고사의 강력한 슈팅을 김다솔이 선방하며 위기를 넘겼다.
전반은 두 팀 모두 득점 없이 0-0으로 마무리됐다.
수적 우위를 점한 인천이 안양을 위협했다. 후반 6분 이동률이 박스 안에서 시도한 발리 슛이 골대 상단을 때렸다. 후반 11분 이청용의 날카로운 패스를 받은 이동률의 슈팅은 골문을 크게 벗어났다. 후반 13분에는 이주용의 패스를 받은 제르소의 크로스가 수비에 막혔다.
선제골이 터졌다. 인천이 혼전 상황에서 기회를 살렸다. 후반 22분 문전에서 크로스를 마무리한 제르소의 슈팅이 안양의 육탄 수비에 막혔으나, 박스 안에서 기다리던 무고사가 침착하게 골문 구석을 노리며 골망을 흔들었다.
안양은 격차를 벌리고자 하는 인천의 공세를 겨우 막아냈다. 후반 28분 제르소가 직접 박스 안 돌파 이후 시도한 슈팅을 김다솔이 침착하게 나와 차단했다.