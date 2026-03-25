'韓 최고 재능' 이강인 쇼킹! 700억 이적 추진→뉴캐슬 vs AT마드리드 행복한 고민…PSG 여름 이적시장 최대 화두

이번 여름 이적시장 이강인의 영입을 노리는 팀은 뉴캐슬 유나이티드와 아틀레티코 마드리드로 좁혀진다. 사진=SNS
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[스포츠조선 강우진 기자]이강인을 올여름 품기 위해서 유럽 구단들이 제시할 금액은 4000만유로(약 700억원) 수준이다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단들뿐 아니라 스페인 라리가에서도 꾸준한 관심을 보이고 있다. 프랑스 리그1의 제왕으로 불리는 파리생제르망(PSG)이 이 정도 금액에서 이강인과의 이별을 허락할지가 관건이다.
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프랑스 스포르트는 24일(한국시각) '이강인은 아틀레티코 마드리드의 관심을 받고 있는 가운데 잉글랜드에서도 높은 평가를 받고 있다'며 '다가오는 여름 이적시장을 앞두고 PSG 내부에서도 움직임이 감지되고 있다'고 보도했다.
이강인은 현재 EPL 명문 구단 뉴캐슬 유나이티드의 관심을 받고 있다. 뉴캐슬은 이강인의 상황을 면밀히 주시하고 있으며, 올여름 영입을 노리고 있다. 뉴캐슬은 현재 중원에서 창의성이 부족해 이를 해결할 방법을 찾고 있다. 이강인의 기회 창출과 패스, 탈압박 능력들을 활용하길 원한다.
매체는 '뉴캐슬은 이강인을 영입하기 위해 약 4000만 유로를 제시할 준비가 돼 있다'며 '오는 2028년까지 계약돼 있는 이강인은 루이스 엔리케 PSG 감독에게 여전히 높은 평가를 받고 있지만, 팀 내 비중있는 역할을 맡길 원한다는 점이 변수로 작용할 수 있다'고 주장했다.
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이미 아틀레티코 마드리드를 비롯해 여러 EPL 구단이 이강인에게 관심을 보이고 있다. 이번 여름 PSG 이적시장의 최대 화두는 이강인이 될 가능성이 크다.
이강인 입장에서는 이적시장을 앞두고 신중한 계산이 필요하다. PSG에서 손쉽게 트로피를 따낸다면 기록상으로는 훌륭한 커리어를 쌓을 수 있다. PSG는 지난 시즌 UEFA 챔피언스리그에서 우승했을 정도로 저력 있는 팀이다. 그에 반해 뉴캐슬은 2025~2026시즌 리그 성적이 중위권에 머물고 있다. UEFA 챔피언스리그 진출 티켓을 따내기 버거운 팀이다. 이번 시즌을 앞두고, 주요 선수를 경쟁팀으로 보내면서 팀 전력이 상당히 약화한 상태다. 뉴캐슬의 장점은 이강인이 합류할 경우 주전 자리를 확실히 보장할 수 있다는 것이다. 이강인이 이 곳을 선택한다면 무너져가는 뉴캐슬을 자신의 역량으로 되살리는 그림을 그릴 수 있다.
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아틀레티코 마드리드는 뉴캐슬 유나이티드보다 상황이 좋다. 이 팀은 이번 시즌 스페인 라리가 리그 순위 4위를 기록 중이고, 선수단을 조금 더 보강한다면 바르셀로나와 레알 마드리드 등 명문 구단과 우승 경쟁까지도 가능한 '다크호스'로 평가된다. 다음 시즌 UEFA 챔피언스리그 진출이 유력한 팀이기도 하다. 이강인이 발렌시아와 마요르카 시절 뛰었던 스페인으로 복귀할지 아니면 잉글랜드에서 새로운 도전을 시작할지 유럽이 올여름 그의 선택에 주목하고 있다.