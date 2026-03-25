[오피셜] 충격의 공식발표, 손흥민처럼 박수칠 때 떠나지 못했다! 모하메드 살라, 리버풀 9년 만에 전격 결별

리버풀은 25일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 살라와의 이별을 발표했다. 구단은 '살라가 2025-26 시즌을 끝으로 리버풀 FC에서의 찬란했던 커리어를 마무리한다. 살라는 안필드에서의 놀라웠던 9년의 장을 덮기로 리버풀 구단과 합의에 도달했다. 살라는 팬들에 대한 존경과 감사의 마음을 담아, 자신의 미래에 대해 투명하게 알리고자 가능한 한 빨리 이 소식을 지지자들에게 전하고 싶다는 뜻을 밝혔다'며 이별을 전했다.
구단은 '2017년 여름 AS 로마에서 영입된 등번호 11번의 살라는 리버풀 역사상 가장 위대한 선수 중 한 명으로 확고히 자리매김했다. 그는 클럽이 두 차례의 프리미어리그 우승을 비롯해 유럽챔피언스리그, FIFA 클럽 월드컵, UEFA 슈퍼컵, FA컵, 두 번의 리그컵, 그리고 FA 커뮤니티 실드 트로피를 들어 올리는 데 핵심적인 역할을 했다'며 살라가 리버풀의 영원한 레전드라고 전했다.
아직 끝나지 않았지만 살라의 리버풀 활약은 대단했다. 구단은 '현재까지 435경기에 출전해 255골을 기록 중인 이 이집트 출신 공격수는 리버풀 역대 최다 득점자 명단에서 3위에 올라 있으며, 네 차례의 프리미어리그 골든 부트(득점왕)를 포함해 수많은 개인상을 휩쓸었다'고 설명했다.
마지막으로 구단은 '이번 시즌 아직 치러야 할 경기가 많이 남아 있는 만큼, 살라는 리버풀을 위해 최선의 마무리를 하는 데 온전히 집중하고 니다. 따라서 그의 유산과 업적을 온전히 기리고 축하하는 시간은 그가 안필드와 작별을 고하는 건 시즌 말에 마련될 예정'이라며 고별전은 추후에 진행될 것이라고 밝혔다.
살라는 지난 시즌까지 매우 좋은 활약을 펼쳤지만 이번 시즌 리버풀의 부진 원흉으로 지목됐다. 리버풀 팬들도 살라에 대한 애정이 예전 같지 않다. 살라는 당연히 리버풀 레전드로 남지만 손흥민처럼 최고의 시점에서 리버풀과 이별하지 못했다.