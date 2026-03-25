"몸뻬 바지잖아!"→"10점 만점에 9점" 한국, 조별리그 상대에게 밀렸다! 日까지 압도한 "이번 월드컵 최고의 유니폼, 예술 작품" 등장

기사입력 2026-03-25 14:35


"몸뻬 바지잖아!"→"10점 만점에 9점" 한국, 조별리그 상대에게 밀렸…
사진=트위터 캡처

[스포츠조선 이현석 기자]2026년 북중미월드컵 최고의 유니폼으로 꼽힌 국가는 한국도, 일본도 아니었다.

영국의 스포츠바이블은 24일(한국시각) '2026년 월드컵 최고의 유니폼 순위'라며 월드컵에서 각 국가가 착용할 유니폼들을 조명했다.

한국도 순위에 올랐다. 한국도 지난 19일 북중미월드컵에서 착용할 2026시즌 유니폼을 공개했다. 디자인 컨셉은 '호랑이의 기습'이다. 전통 문화 유산과 현대적 스트리트웨어 감성을 결합한 디자인 언어를 통해, 전통에 뿌리를 두면서도 두려움 없이 앞으로 나아가는 현대적인 대한민국을 그려냈다고 소개했다.


"몸뻬 바지잖아!"→"10점 만점에 9점" 한국, 조별리그 상대에게 밀렸…
사진=KFA SNS 캡처
홈 유니폼은 한국의 강인함과 수호의 상징인 '백호'를 모티브로 팀의 회복력과 단결, 결정적인 순간에 폭발하는 공격력을 시각적으로 풀어내며, 대한민국 축구 국가대표팀의 정체성을 반영했다. 다만 바이올렛색의 원정 유니폼은 꽃무늬 패턴이 들어갔는데, "시골 할머니 몸뻬 바지(일바지) 같다"는 댓글이 줄을 잇기도 했다.

스포츠바이블은 한국 유니폼에 대해 준수한 평가를 내렸다. 매체는 '활짝 핀 꽃의 폭발적인 추진력에서 영감을 받아 한국의 에너지를 시각적으로 표현한 이 디자인은 독특한 스페이스 퍼플 바탕에 강렬한 보라색 계열의 색상이 특징이다. 월드컵 최고의 유니폼 후보로 거론될 만하다'며 10점 만점에 9점을 부여했다.


"몸뻬 바지잖아!"→"10점 만점에 9점" 한국, 조별리그 상대에게 밀렸…
사진=JFA SNS 캡처
일본은 10점 만점의 8점을 받았다. 일본의 이번 원정 유니폼 디자인은 오프 화이트 배경에 선명한 레인보우 컬러의 핀 스트라이프가 어우러졌다. 스포츠바이블은 '연한 흰색 바탕에 12개의 세로 줄무늬가 있는데, 그중 11개는 경기장 위의 선수들을 나타낸다. 가운데 빨간색 줄무늬는 국기의 붉은 태양을 상징한다. 디자인은 일본에서 가장 인기 있는 스포츠 중 하나인 야구 셔츠를 연상시킨다'고 했다.

최고 점수의 주인공은 한국, 일본도 아닌 남아프리카 공화국이었다. 한국과 함께 A조에 묶인 남아공은 이번 대회 유니폼에서 엄청난 호평을 받았다.


"몸뻬 바지잖아!"→"10점 만점에 9점" 한국, 조별리그 상대에게 밀렸…
사진=아디다스 캡처
스포츠바이블은 평점 10점을 주며 '남아프리카공화국의 이번 월드컵 유니폼은 최고의 유니폼 상을 수상할 수도 있다'며 '새롭게 디자인된 이 제품은 남아프리카공화국의 12개 공식 언어를 기리는 의미를 담고 있으며, 아디다스는 이를 국가의 다양성, 단결, 그리고 축구에 대한 공통된 사랑을 강력하게 반영한 것이라고 설명했다. 원단에 섬세하게 짜여진 그래픽 요소들은 전국 각지, 그리고 전 세계 경기장에서 함께 울려 퍼지는 수많은 목소리를 상징한다. 유니폼은 모든 면에서 훌륭합니다. 짙은 녹색과 금색의 색상 조합부터 줄무늬와 전통적인 패턴까지, 그야말로 예술 작품이다'고 평가했다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이지혜, 학비 1200만원 초등맘의 슬픈 현실..."학교 가면 편해질 줄 알았는데"

2.

박봄, 산다라박 저격하더니..짙은 아이라인+레드립 '파격' 메이크업 "생축 기념"

3.

"후배 학대, 강제 발치까지"…톱모델, 충격적 인성폭로

4.

이경진 "암 투병으로 38kg까지 빠져, 모친상·언니상 후 홀로 견뎠다"

5.

'38세' 지나, 성매매 벌금형 10년만 복귀하나 "광기·다이어트"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 빼자" LA FC 팬심 투표 충격 결과!...하지만 SON이 감동할 이유

2.

[오피셜]"손흥민처럼 아름다운 이별 없다" EPL 역사에 남을 '폭탄 발언'→계약 조기 종료...살라, 리버풀과 동행 마무리

3.

[공식 발표]'손흥민의 대탈출' 후 1년만 '킹 파라오' 살라도 떠납니다…"안타깝게도 그날이 왔다"→팬들에 존중과 감사

4.

[오피셜]'최악 시나리오 현실됐다' 1선발 복사근 파열 → "대체 선수 영입 추진 중"

5.

본색 드러낸 '친일 구단' 다저스! 4할 韓 타자는 강등, ERA 15 日 투수는 주전…팬들 야유에도 로버츠의 '끝없는 일본 사랑'

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 빼자" LA FC 팬심 투표 충격 결과!...하지만 SON이 감동할 이유

2.

[오피셜]"손흥민처럼 아름다운 이별 없다" EPL 역사에 남을 '폭탄 발언'→계약 조기 종료...살라, 리버풀과 동행 마무리

3.

[공식 발표]'손흥민의 대탈출' 후 1년만 '킹 파라오' 살라도 떠납니다…"안타깝게도 그날이 왔다"→팬들에 존중과 감사

4.

[오피셜]'최악 시나리오 현실됐다' 1선발 복사근 파열 → "대체 선수 영입 추진 중"

5.

본색 드러낸 '친일 구단' 다저스! 4할 韓 타자는 강등, ERA 15 日 투수는 주전…팬들 야유에도 로버츠의 '끝없는 일본 사랑'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.