"2000억 연봉 거절" 손흥민과 정반대 선택, '도박 징계 후 사우디 이적' 英 공격수, 이번엔 카지노 파티..."5억 탕진했다"

[스포츠조선 이현석 기자]손흥민과 정반대의 선택을 했던 공격수, 여전히 논란의 행동을 이어가고 있다.
영국의 더선은 25일(한국시각) '잉글랜드 축구 스타 이반 토니가 카지노 테마 파티를 열어 생일을 축하했다'고 보도했다.
잉글랜드 출신 스트라이커 이반 토니는 2023~2024시즌까지 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 대표하는 골잡이로서 활약했다. 하지만 문제가 있었다. 바로 그의 도박 경력이었다. 2017년 2월부터 2022년 1월까지 베팅 관련 규정을 무려 126회나 어긴 혐의로 8개월 동안 축구 관련 활동을 정지당했었다. 그럼에도 토니는 복귀 후 여전한 기량을 과시했고, 여러 빅클럽의 구애를 받았다.
사진=이반 토니 SNS 캡처
토니의 선택은 사우디였다. 2024년 여름 토니는 자신에게 손을 뻗은 알아흘리 구단과 계약을 체결하며 갑작스럽게 유럽 무대를 등지고 중동으로 떠났다. 이유는 단연 막대한 연봉 계약이었다. 토니는 무려 주급 42만 파운드 수준의 계약을 체결했다. 브렌트포드에서 토니의 주급은 2만 파운드였다. 한 번의 이적으로 연봉이 2000% 인상되는 기쁨을 누렸다. 2000억 수준의 막대한 연봉을 거절했던 손흥민, 모하메드 살라, 케빈 더브라위너 등 EPL 정상급 선수들과 대조되는 선택이었다.
사우디에서도 활약은 여전하다. 2024~2025시즌 토니는 팀의 주전 공격수로 맹활약하며 44경기에서 30골5도움을 기록했다. 토니의 활약과 함께 알아흘리는 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE)에서 우승을 차지하며 아시아 무대 정상에 올랐다. 올 시즌도 토니는 38경기에서 34골9도움으로 여전한 득점력을 자랑 중이다.
로이터연합뉴스
이런 상황에서 토니는 다시금 도박 징계를 떠올리게 하는 행동으로 화제를 모았다. 더선은 '토니는 과거 232건의 도박 혐의로 8개월 출전 정지 처분을 받았고, 도박 중독 진단을 받았다고 알려졌다. 그런 그가 런던 호텔에서 룰렛 테이블까지 갖춰진 카지노 파티를 열었다. 일부 소식통은 토니가 이날만 25만 파운드(약 5억원)를 탕진했을 것이라고 밝혔다'고 언급했다.
한편 토니는 매 이적시장마다 유럽 복귀 가능성이 거론되고 있다. 활약에도 불구하고 잉글랜드 대표팀에 선발되지 못하는 점을 고려해 유럽 무대에서 다시 활약하고자 하는 의지가 있다고 알려졌다. 토트넘과 첼시를 비롯한 여러 팀이 거론됐다. 다만 지난겨울 이적시장에도 이적은 성사되지 못했다.