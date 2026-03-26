리버풀 역대급 극대노! 2400억짜리 이삭의 바르셀로나 이적 요청…'태업 시즌2' 초임박→"EPL에서 불행하다"

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[스포츠조선 강우진 기자]2000억이 넘는 이적료로 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 역사에 남은 알렉산더 이삭이 리버풀을 떠나길 원한다는 소식이다. 이삭은 스페인 라리가의 바르셀로나 이적을 목표로 하고 있다.
매체는 '이삭의 리버풀 생활은 기대에 미치지 못했다'며 '구단은 그를 영입하기 위해 막대한 금액을 투자했지만, 그의 퍼포먼스는 꾸준하지 못했다'고 평가했다. 특히 부상이 큰 영향을 미쳤다. 결장이 길어지면서 적응할 기회가 거의 없었다. 리버풀 역시 무너지고 있다. 리그에서 경쟁력이 떨어진 상황이다. 우승 경쟁은 불가능하다.
이삭에게 바르셀로나는 가장 매력적인 선택지로 떠올랐다. 매체는 이삭이 이미 자신의 에이전트에게 바르셀로나 이적을 검토해달라고 요청했다고 주장했다. 바르셀로나와 이삭은 과거에도 연결된 바 있다. 이삭은 이적을 성사시키기 위해 적극적으로 움직일 의지가 있으며, 팀 내에서 중요한 역할을 맡기를 원하고 있다고 한다.
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이삭이 이적을 위해 태업을 감행할 수도 있다. 그는 태업 전력이 있는 선수다. 2025~2026시즌 리버풀에 합류하기 위해서 이삭은 전 소속팀 뉴캐슬 유나이티드 훈련에 참여하지 않았다. 이삭은 이적에만 매달렸고, 뉴캐슬은 그를 매각할 수밖에 없었다. 시즌을 앞두고 준비기간이 부족했던 이삭은 리버풀에 합류하자마자 부상으로 전열에서 이탈했다.
매체는 '바르셀로나는 상황을 예의주시하고 있으며, 이삭은 입장을 분명히 했다'며 '그는 리버풀을 떠나 새로운 도전을 원한다'고 전했다. 이어 '다가오는 여름 이적시장은 결정적인 시기가 될 것'이라고 덧붙였다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com