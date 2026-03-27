북중미월드컵 결국 불참? '오락가락' 이란, 이번엔 적대국 개최 스포츠 행사 참가 '금지령'

기사입력 2026-03-27 15:27


북중미월드컵 결국 불참? '오락가락' 이란, 이번엔 적대국 개최 스포츠 …
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북중미월드컵 결국 불참? '오락가락' 이란, 이번엔 적대국 개최 스포츠 …
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[스포츠조선 박찬준 기자]2026년 북중미월드컵이 여전히 '이란 변수'로 흔들리고 있다.

미국·이스라엘과 전쟁 중인 이란이 적대국에서 열리는 스포츠 행사에 자국 팀 파견을 당분간 금지하기로 했다. 이란 체육청소년부는 자국 반관영 ISNA 통신이 보도한 성명에서 "적대국으로 간주되거나 이란 선수 및 팀의 안전을 보장할 수 없는 국가에 대표팀, 클럽팀이 방문하는 것을 추후 통지가 있을 때까지 금지한다"고 밝혔다.

성명에는 이번 조치가 '사우디에서 열릴 이란 팀 트락토르 SC와 UAE 팀의 경기에 관한 일부 보도'에 따른 것이라고 돼 있다. 트락토트는 UAE 샤바브 알아흘리와 다음 달 14일 사우디 제다에서 2025~2026시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 16강전을 치를 예정이었다.

애초 이 경기는 이달 홈 앤드 어웨이 방식으로 치러졌어야 했지만 지난달 말 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 촉발된 중동 정세 불안으로 아시아축구연맹(AFC)가 서아시아지역에서 개최할 예정이던 클럽대항전 일정을 연기했다. 이후 AFC는 연기된 서아시아지역 경기들을 중립 지역에서 단판 승부로 펼치기로 결정하고 새 일정을 발표했다.

이에 따라 ACLE 16강전 서아시아지역 경기는 사우디 제다의 킹 압둘라 스포츠시티와 프린스 알 파이살 스포츠시티 스타디움에서 4월 13∼14일 개최하게 됐다. 이후 8강부터 결승 경기도 4월 16∼25일 사우디 제다에서 열린다. 그러자 이란 정부가 사우디 원정 금지령을 내린 것이다.


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이란 정부의 이번 조치로 이란의 북중미월드컵 출전 여부가 또 다시 중심에 섰다. 이란은 벨기에, 이집트, 뉴질랜드와 조별리그 G조에 속했다. 뉴질랜드, 벨기에와 1, 2차전을 미국 캘리포니아주 잉글우드 소파이 스타디움에서, 이집트와 3차전은 워싱턴주 시애틀 루멘 필드에서 치른다. 하지만 미국과 이스라엘이 이란에 군사 공격을 시작하며 월드컵에도 불똥이 튀었다.

이란은 월드컵 보이콧을 시사했다. 12일(이하 한국시각)에는 아흐마드 도냐말리 이란 체육청소년부 장관이 국영 TV를 통해 "미국의 침공으로 최고 지도자가 살해된 상황에서 이란의 월드컵 참가는 불가능하다"고 전하며 불참을 공식화했다. 이에 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장은 자신의 SNS를 통해 도널드 트럼프 미국 대통령과 만나 월드컵 준비 상황을 논의했다며 '트럼프 대통령은 이란 대표팀이 미국에서 열리는 대회에 출전하는 것을 당연히 환영한다는 입장을 재확인했다'고 진화에 나섰다.

기류가 또 바뀌었다. 아시아축구연맹(AFC)의 윈저 존 사무총장은 16일 말레이시아 쿠알라룸푸르의 AFC 본부에서 기자회견을 열고 "이란으로부터 월드컵 기권에 관한 어떤 통보도 받지 못했다"며 "이란은 여전히 북중미 월드컵에 출전할 계획"이라고 밝혔다.


하지만 조건이 있었다. 메흐디 타지 이란축구협회 회장은 "트럼프 대통령이 이란 대표팀의 안전을 보장할 수 없다고 명확히 밝힌 만큼 우리는 미국으로 가지 않을 것"이라면서 "FIFA와 협의해 이란의 월드컵 경기를 멕시코에서 진행하는 방안을 논의하고 있다"고 말했다. 앞서 트럼프 대통령은 "그들의 생명과 안전을 위해" 이란이 월드컵에 참여하는 게 "적절하지 않다"고 밝혔다.


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클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 이란축구협회의 제안에 대해 "FIFA가 동의한다면 이란의 경기가 멕시코에서 치러지는 데는 아무런 문제가 없다"고 말했다. 하지만 FIFA가 제동을 걸었다. 18일 성명을 통해 '이란을 포함한 모든 참가국과 정기적으로 소통하며 북중미월드컵 계획을 논의 중'이라면서 '모든 참가국이 지난해 12월 발표한 경기 일정대로 경쟁하기를 기대한다'고 밝혔다.

일단 이란은 월드컵 출전 의시랄 분명히 했다. 최근 메흐디 타지 이란축구협회장은 자국 통신사 파르스와 인터뷰에서 "우리는 월드컵을 준비할 것"이라며 "미국을 보이콧하는 것이지 월드컵을 보이콧하는 것은 아니다"고 한 바 있다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

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