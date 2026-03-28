5경기 만에 미소 지은 강철 전사 '2026년 첫 승' 포항, 이호재 득점에 웃었다...강원전 1-0 승리[K리그1 리뷰]

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[스포츠조선 이현석 기자]포항스틸러스가 강원FC를 잡아내며 2026년 첫 승을 챙겼다.
포항은 4-4-2 포메이션으로 나섰다. 최전방에 조르지와 이호재, 중원은 김용학, 니시야 켄토, 김승호, 황서웅이 구성했다. 수비진은 김예성 박찬용 한현서 어정원이 자리했다. 골문은 황인재가 지켰다.
강원도 4-4-2 포메이션으로 맞섰다. 투톱에 아부달라와 강윤구, 미드필더는 김대원 이승원 이유현 모재현이 나섰다. 포백은 강준혁 이기혁 강투지 김도현이 구축했다. 골키퍼 장갑은 박청효가 꼈다.
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두 팀은 중원에서 첨예하게 대립했으나, 득점은 쉽게 터지지 않았다. 전반은 0-0으로 마무리됐다.
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포항이 아쉬운 기회를 놓쳤다. 후반 11분 좌측에서 전개된 공격, 완델손의 짧은 패스를 어정원이 직접 돌파 후 황서웅에게 공을 내줬다. 황서웅은 직접 공을 잡고 마무리까지 했으나, 박스 안 수비의 육탄방어에 막혔다. 후반 20분 완델손의 패스를 받아 박스 안에서 시도한 조르지의 슈팅은 골키퍼 정면으로 향했다.
계속해서 강원 골문을 두드리던 포항이 웃었다. 후반 26분 문전으로 올라온 날카로운 크로스, 이를 박찬용이 문전에서 헤더로 연결했다. 박청효가 공을 막아냈으나, 제대로 처리하지 못했다. 튕겨 나온 공을 이호재가 밀어넣으며 마무리했다.
리드를 잡은 포항은 격차를 벌리기 위해 분전했다. 후반 30분 기성용이 프리킥 상황에서 올라온 공을 박찬용이 헤더로 마무리했으나, 선방에 막혔다.
포항은 후반 막판 추가골 기회를 얻는 듯했다. 후반 추가시간 어정원이 박스 안 수비 방해에 쓰러지며 페널티킥이 선언됐다. 하지만 비디오 판독 결과 공을 먼저 건드린 것이 확인되며 페널티킥은 취소됐다.
결국 경기는 포항의 1대0 승리로 마무리됐다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com