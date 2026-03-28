5경기 만에 미소 지은 강철 전사 '2026년 첫 승' 포항, 이호재 득점에 웃었다...강원전 1-0 승리[K리그1 리뷰]

최종수정 2026-03-28 17:00

5경기 만에 미소 지은 강철 전사 '2026년 첫 승' 포항, 이호재 득…

5경기 만에 미소 지은 강철 전사 '2026년 첫 승' 포항, 이호재 득…

[스포츠조선 이현석 기자]포항스틸러스가 강원FC를 잡아내며 2026년 첫 승을 챙겼다.

포항은 28일 포항스틸야드에서 열린 강원과의 '하나은행 K리그1 2026' 2라운드 순연 경기에서 1대0으로 승리했다.

첫 승이 간절한 두 팀이다. 포항은 퇴장 변수에 계속해서 승리 기회를 놓쳤었다. 개막 후 4경기에서 3번의 레드카드를 받으며 흔들렸다. 1라운드 김천전에서 박찬용, 4라운드 서울전에선 트란지스카가 경고 누적으로 퇴장당했다. 5라운드 부천전에선 전민광이 퇴장으로 그라운드를 떠났다. 강원은 득점력 문제가 발목을 잡았다. 이번 시즌 강원이 기록한 3골 가운데 2골은 외국인 공격수 아부달라가 기록했다. 다른 공격수 자원들의 활약이 절실했다. 첫 승리를 위해 서로를 꺾어야 하는 운명이었다.

포항은 4-4-2 포메이션으로 나섰다. 최전방에 조르지와 이호재, 중원은 김용학, 니시야 켄토, 김승호, 황서웅이 구성했다. 수비진은 김예성 박찬용 한현서 어정원이 자리했다. 골문은 황인재가 지켰다.

강원도 4-4-2 포메이션으로 맞섰다. 투톱에 아부달라와 강윤구, 미드필더는 김대원 이승원 이유현 모재현이 나섰다. 포백은 강준혁 이기혁 강투지 김도현이 구축했다. 골키퍼 장갑은 박청효가 꼈다.


5경기 만에 미소 지은 강철 전사 '2026년 첫 승' 포항, 이호재 득…
포항이 먼저 기회를 노렸다. 전반 13분 박스 정면에서 켄토의 중거리 슛이 예리하게 날아갔으나 선방에 막혔다. 강원도 천천히 기회를 노렸다. 전반 36분 김대원의 슈팅이 골문을 노렸으나, 황인재가 선방했다.

두 팀은 중원에서 첨예하게 대립했으나, 득점은 쉽게 터지지 않았다. 전반은 0-0으로 마무리됐다.


5경기 만에 미소 지은 강철 전사 '2026년 첫 승' 포항, 이호재 득…
열띤 견제 속에서 '0'의 흐름이 깨지지 않은 채 돌입한 후반, 두 팀은 적극적으로 득점을 위해 움직였다. 후반 3분 박찬용이 수비 실수를 파고들어 박스 안에서 기회를 노렸으나, 슈팅까지 시도하지 못하고 공은 골키퍼에게 잡혔다.


포항이 아쉬운 기회를 놓쳤다. 후반 11분 좌측에서 전개된 공격, 완델손의 짧은 패스를 어정원이 직접 돌파 후 황서웅에게 공을 내줬다. 황서웅은 직접 공을 잡고 마무리까지 했으나, 박스 안 수비의 육탄방어에 막혔다. 후반 20분 완델손의 패스를 받아 박스 안에서 시도한 조르지의 슈팅은 골키퍼 정면으로 향했다.

계속해서 강원 골문을 두드리던 포항이 웃었다. 후반 26분 문전으로 올라온 날카로운 크로스, 이를 박찬용이 문전에서 헤더로 연결했다. 박청효가 공을 막아냈으나, 제대로 처리하지 못했다. 튕겨 나온 공을 이호재가 밀어넣으며 마무리했다.

리드를 잡은 포항은 격차를 벌리기 위해 분전했다. 후반 30분 기성용이 프리킥 상황에서 올라온 공을 박찬용이 헤더로 마무리했으나, 선방에 막혔다.

포항은 후반 막판 추가골 기회를 얻는 듯했다. 후반 추가시간 어정원이 박스 안 수비 방해에 쓰러지며 페널티킥이 선언됐다. 하지만 비디오 판독 결과 공을 먼저 건드린 것이 확인되며 페널티킥은 취소됐다.

결국 경기는 포항의 1대0 승리로 마무리됐다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

도끼♥이하이, “교제 중”..“만우절 장난 아냐”

2.

'56세' 이소라, 몸무게 100kg 됐다더니...우울증·활동중단 딛고 '극적 컴백'

3.

배인혁, 고시텔 살다 '인생 역전' 됐다...칼각 정리된 집 인테리어 '감탄' (나혼산)

4.

손연재, '돈자랑 논란' 신경 안 써...♥금융인과 초호화 데이트

5.

김숙, 집 공사중단 위기 끝...결국 첫 삽 떴다 "성공적인 공사 기원" (예측불가)

스포츠 많이본뉴스
1.

KIA 이범호 감독 결단, 시범경기 0.129 데일 빼버렸다...김도영 3번 출격 [인천 현장]

2.

'봉인해제' 극강의 삼성타선, 롯데타선도 만만치 않네...레이예스 깜짝 톱타자 배치 이유

3.

'韓 축구 최고재능' 이강인 어떡하나, 꿈의 이적 최대 변수! "절대 못 팔아" 엔리케 감독, PSG 잔류 예고..."재계약 체결 준비"

4.

'10개 구단 유일 개막전 국내 선발' 감독 "구창모 5이닝 목표…박건우 수비 자원"[창원 현장]

5.

'52억 FA 왜 1군에 없나' 끝내 탈락했다 "안타깝네요. 정말 열심히 했는데…"[창원 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

KIA 이범호 감독 결단, 시범경기 0.129 데일 빼버렸다...김도영 3번 출격 [인천 현장]

2.

'봉인해제' 극강의 삼성타선, 롯데타선도 만만치 않네...레이예스 깜짝 톱타자 배치 이유

3.

'韓 축구 최고재능' 이강인 어떡하나, 꿈의 이적 최대 변수! "절대 못 팔아" 엔리케 감독, PSG 잔류 예고..."재계약 체결 준비"

4.

'10개 구단 유일 개막전 국내 선발' 감독 "구창모 5이닝 목표…박건우 수비 자원"[창원 현장]

5.

'52억 FA 왜 1군에 없나' 끝내 탈락했다 "안타깝네요. 정말 열심히 했는데…"[창원 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.