리버풀 출신 제라드 누스 파주 감독 "홍명보호 코트디부아르전? K리그 전체가 더 발전하는 것이 중요"[K리그2 현장 인터뷰]

제라드 누스 파주 프런티어 FC 감독이 K리그 전체의 발전을 통한 대한민국 대표팀의 성장을 역설했다.
파주 프런티어는 29일 오후 2시 수원종합운동장에서 펼쳐질 2026년 하나은행 K리그2 5라운드 수원FC 원정에 나섰다. 신생구단 파주는 리버풀 출신 전술가 제라드 누스 감독의 지휘 아래 최근 2연승을 달렸다. 이날 4연승에 도전하는 수원을 상대로 파주는 3연승 도전에 나섰다.
제라드 누스 감독은 경기 전 인터뷰에서 "선수들 동기 부여가 잘 돼있다. 오늘 날씨도 좋고 경기 준비하기에 너무 좋은 환경"이라면서 "수원은 K리그1에서 온 팀이다. 경쟁력이 있는 팀이지만 우리도 잘 준비한 만큼 좋은 모습을 보일 것"이라고 기대했다. 이준석, 이대광 등 수원FC 출신 선수들을 선발로 내세운 데 대해 "이 선수들은 이 그라운드에서 많은 경험을 했다. 수원의 환경에 잘 알기 때문에 긍정적인 영향은 있을 것"이라고 말했다.
윌리안, 프리조 등 강력한 수원의 공격라인을 막을 전략으로 제라드 감독은 "솔직히 우리는 대부분 경기에서 비슷한 경기 운영을 한다. 전술적인 것이 아닌, 좋은 동기 부여를 갖고 임하는 것이 중요하다. 우리가 위험한 상황을 만들지 않고 공격적으로 계속 앞으로 나가는 것이 중요하다"고 답했다.
이날 제라드 누스 감독에게 전날 밤 펼쳐진 홍명보호의 코트디부아르와의 평가전(0대4패)을 봤냐는 질문도 나왔다. 제라드 누스 감독은 "결과가 좋지 않아 아쉬웠다"면서 "한국은 국가대표뿐만 아니라 리그 전체를 발전시킬 필요가 있다. 한국 축구의 수준이 낮다는 뜻이 아니라 모두가 힘을 합쳐 리그 전체를 발전시켜야 더 많은 선수가 좋은 모습을 보일 수 있다. 그래야 국가대표팀도 더 좋은 모습을 보여줄 수 있을 것"이라며 K리그 전체의 발전을 희망했다. K리그2 파주를 이끄는 상황에서 스스로 영플레이어를 포함한 모든 선수들의 성장과 발전에 힘을 쏟을 뜻도 분명히 했다. "좋은 영플레이어들이 많다. 또 나이 많은 선수들도 계속 더 성장할 수 있다. 리버풀에 있을 때 페르난도 토레스가 늦은 나이에도 다시 기량을 회복하는 모습을 봤다"면서 나이에 무관하게 K리그 전체가 다같이 발전해야 한다는 메시지를 전했다. 수원=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com