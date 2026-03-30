'지역 내 여자축구 저변 확대!' 포항스틸러스, 포항 지역 초중고 3개 여자 축구부에 유니폼 지원

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[스포츠조선 이현석 기자]포항스틸러스가 포항 지역 여자 축구부를 대상으로 유니폼 지원에 나섰다.

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포항스틸러스는 지난 28일 강원FC와 홈경기에 앞서 포항 지역 여자 축구부를 위한 유니폼 전달식을 마련했다. 전달식에는 포항스틸러스 김상락 사장을 비롯해 포항여자전자고, 항도중, 상대초 지도자와 주장이 함께했다. 포항스틸러스는 지역 내 여자 축구 저변 확대를 위해 2019년부터 유니폼 지원 사업을 진행하고 있으며, 올해도 여자 축구부가 있는 포항 지역 3개 학교 선수 90명에게 유니폼을 지원했다.

포항여자전자고 허문곤 감독은 "매년 유니폼을 지원해 주시는 포항스틸러스 구단에 진심으로 감사드린다"며 "선수들이 유니폼을 받고 매우 기뻐했고, 포항이라는 팀에 대한 자부심도 더욱 커졌다. 지원해 주신 유니폼을 통해 선수들이 더욱 단단한 팀으로 성장해 경기장에서 좋은 모습으로 보답하겠다"고 전했다.

포항여자전자고 주장 백하율은 "그동안 유니폼 지원 덕분에 팀이 좋은 성적 낼 수 있었던 것 같다"며 "올해도 지원해 주셔서 감사드리고, 더 좋은 성적으로 보답하겠다"고 말했다.

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한편, 포항스틸러스는 다음 달 4일 오후 4시 30분 포항스틸야드에서 대전하나시티즌과 하나은행 K리그1 2026 6라운드를 치른다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com