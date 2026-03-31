축구장에 봄이 왔어요…인천 유나이티드, 4월 홈 경기 '봄나들이의 날' 개최

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[스포츠조선 윤진만 기자]인천 유나이티드(대표이사 조건도)가 4월 홈경기(5일 김천전, 11일 울산전, 25일 제주전)를 '봄날'의 테마로 운영한다. 그 첫 번째 경기인 5일 오후 4시30분 인천축구전용경기장에서 열리는 K리그1 6라운드 김천전은 '봄, 그리고 나들이의 날'을 주제로 팬들을 맞이한다.

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이번 홈경기는 따뜻한 봄을 맞아 가족, 연인, 친구와 함께 경기 관람뿐 아니라 다양한 체험형 이벤트가 어우러진 축제형 매치데이로 구성돼, 팬들에게 특별한 하루를 선사할 예정이다. 특히 최근 상승세를 이어갈 수 있는 경기로, 홈에서의 연승 도전에 대한 기대감도 함께 높이고 있다.

행사는 경기 시작 전인 오후 2시30분부터 북측광장에서 본격적으로 시작된다. 먼저 '봄나들이 광장 게임'에서는 나들이 야외활동에 어울리는 순발력 게임이 진행되고 '봄나들이 광장 추억존'에서는 당일 홈경기 티켓 소지자를 대상으로 폴라로이드 사진 촬영 이벤트가 운영된다. 또한 '인천유나이티드 X 어울화장품' 체험형 팝업 부스가 마련되어 인천유나이티드 향수 제품 시향 및 구매를 할 수 있다.

인천 구단 관계자는 "이번 '봄, 그리고 나들이의 날'은 봄날의 설렘과 함께 팀의 상승세를 이어갈 수 있는 중요한 경기"라며 "4월의 봄날, 많은 팬이 경기장을 찾아 응원과 함께 연승의 순간을 함께해 주시길 바란다"고 전했다.

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한편, 김천과의 5일 6라운드 홈경기는 쿠팡플레이와 ENA SPORTS 채널을 통해 생중계될 예정이다. 티켓 예매 및 이벤트에 대한 자세한 정보는 구단 공식 홈페이지와 공식 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com