日 초비상! "죄송합니다, 정말 죄송합니다" 대국민 사과 위기 여전하다...32강 진출 시 '아프리카 최강' 만날 후보, "확률 2위"

사진=트위터 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]뛰어난 경기력으로 상승세를 탄 일본 대표팀, 하지만 월드컵 무대에서 그들을 기다리는 위기는 여전히 남아 있다.

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일본은 2026년 북중미월드컵에서 역대 최고 성적을 향한 의지가 강하다. 탄탄한 전력과 꾸준히 유지 중인 상승세의 경기력은 일본의 자랑이다. 부상 등의 문제가 있으나, 핵심 선수들의 대거 이탈 등의 추가 문제가 발생하지 않는다면 월드컵 무대에서도 90% 이상의 전력을 유지해 참가할 수 있다. 아시아 최고 수준의 국제축구연맹(FIFA) 랭킹도 일본의 자신감을 대변하는 수치다.

모리야스 감독은 이미 여러 차례 월드컵 우승 도전을 향한 의지를 드러낸 바 있다. 모리야스는 "최선을 다해 준비하고, 지금까지 성장한 것을 월드컵에서 과감히 발휘할 수 있도록 팀을 구성하고 있다. 감독으로서 선수와 스탭 모두 열심히하고 있다. 자신들이 믿고 온 것을 가지고 싸울 수 있는 환경을 만들 수 있었으면 좋겠다"고 했다. 이어 "월드컵에서 우승한다는 목표로 도전하고 있다. 그 도전 정신을 팬들이 느낄 수 있도록 세계에 도전할 예정으로 생각하고 있다"고 덧붙였다.

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조별리그에서 선전을 예고했다. 일본은 F조에 포함됐다. 네덜란드, 유럽 PO(B), 튀니지와 한 조를 이뤘다. 최선이라고 보기는 어려우나, 충분히 기대해 볼만한 조에 속했다. 3년 전과 비교하면 비교적 무난한 구성이다. 2022년 당시 조추첨에서 일본은 스페인, 독일, 그리고 북중미-오세아니아 플레이오프 승자와 한 조를 이뤘다. 플레이오프에서는 코스타리카가 올라왔다. 사실상 전부 까다로운 상대였기에 일본이 속한 조가 죽음의 조로 꼽혔다. 일본은 당시 1차전에서 독일을 2대1로 꺾으며 이변을 만들었고, 이후 2차전 코스타리카에 0대1로 패했으나, 스페인을 2대1로 제압하며 16강 진출에 성공했다.

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문제는 토너먼트다. 그간 토너먼트 잔혹사를 겪었던 일본으로서는 32강을 비롯한 토너먼트 상대가 누구인지에 따라 운명이 엇갈릴 수 있다. 역대 단 한 번도 16강에서 승리한 경험이 없다. 16강 진출에는 무려 4회에 성공했으나, 8강 진출은 없다. 2002년 튀르키예전을 시작으로, 2010년 파라과이, 2018년 벨기에, 2022년 크로아티아까지 단 한 번도 웃지 못했다. 이번에는 아프리카 최강자를 만날 확률이 적지 않다는 분석이 등장했다.

사진=풋볼미츠데이터 캡처

글로벌 축구 데이터를 다루는 풋볼미츠데이터는 최근 '모로코가 32강에 진출한다면 만날 가능성이 가장 높은 상대는 누구일까'라며 모로코의 32강 예상 상대를 조명했다. 모로코의 32강 상대 확률 1위는 네덜란드였다. 31%의 확률을 기록했다. 2위가 바로 일본이었다. 24%로 모로코를 만날 확률이 낮지 않다.

일본은 이번 조별리그에서 1위나, 2위를 한다면 브라질, 모로코, 스코틀랜드, 아이티가 속한 C조의 1, 2위와 맞대결을 벌인다. 1, 2위가 유력한 브라질과 모로코는 일본으로서도 굉장한 부담이다. 그중에서도 모로코는 어쩌면 일본에 더 까다로운 상대가 될 수 있다. 개인 능력과 전술 역량에서 아프리카 최고 수준을 자랑하는 팀이다.

우승을 목표로 한다면 토너먼트 잔혹사를 반드시 끊어내야 하는 일본이다. 행운의 여신이 일본의 편을 들어주지 않는다면 이번 월드컵 토너먼트도 일본에는 가시밭길이 펼쳐질 수 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com