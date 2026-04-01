'홍명보호' 북중미 첫 상대 확정, 6월 12일 체코와 격돌…승부차기 끝 덴마크 잡고 20년 만 '눈물의' 월드컵 진출

Czechia's Vladimir Darida jumps for the ball above Denmark's Pierre-Emile Hojbjerg during the World Cup qualifying playoff final soccer match between Czechia and Denmark in Prague, Tuesday, March 31, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)

epa12862628 Denmark's Mikkel Damsgaard (L) in action against Czech Republic's Tomas Soucek (R) during the FIFA World Cup 2026 European playoff match between the Czech Republic and Denmark in Prague, Czech Republic, 31 March 2026. EPA/MARTIN DIVISEK

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[스포츠조선 김가을 기자]'홍명보호'의 첫 번째 대결 상대가 확정됐다. 체코와 격돌한다.

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체코는 1일(이하 한국시각) 체코 프라하의 제네랄리 아레나에서 열린 덴마크와의 2026년 북중미월드컵 유럽 플레이오프(PO) D 최종전에서 승부차기 접전 끝에 승리했다. 팀은 연장전까지 2대2로 우열을 가리지 못했다. 체코가 승부차기에서 3-1로 이겼다. 이날 승리로 체코는 2006년 이후 20년 만의 월드컵 본선행 티켓을 거머쥐었다. 조별리그 A조에서 대한민국, 멕시코, 남아공과 격돌하게 됐다. 반면, 덴마크는 3회 연속 월드컵 본선행을 노렸지만 마지막 벽을 넘지 못했다.

이날 경기로 한국 축구 A대표팀의 북중미월드컵 일정도 정해졌다. 한국은 6월 12일 멕시코 과달라하라의 아크론 스타디움에서 체코와 조별리그 A조 1차전을 펼친다. 한국은 체코를 상대로 1승2무2패를 기록했다.

Soccer Football - FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Finals - Czech Republic v Denmark - epet ARENA, Prague, Czech Republic - March 31, 2026 Denmark players pose for a team group photo before the match REUTERS/David W Cerny

epa12862532 Czech Republic players celebrate a goal during the FIFA World Cup 2026 European playoff match between the Czech Republic and Denmark in Prague, Czech Republic, 31 March 2026. EPA/MARTIN DIVISEK

객관적 지표에선 덴마크가 앞섰다. 덴마크는 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 21위로 체코(43위)보다 앞서있다. 역대 전적에서도 덴마크가 2승2무로 우위에 있다.

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덴마크는 유럽예선 조별리그 C조에서 3승2무1패(16득점-7실점)를 기록했다. 스코틀랜드(4승1무1패)에 이어 2위로 PO에 진출했다. 덴마크는 PO D조 준결승에서 북마케도니아를 4대0으로 크게 이기고 최종전에 진출했다.

체코는 유럽예선 조별리그 L조에서 5승1무2패(18득점-8실점)를 남겼다. 크로아티아(7승1무)에 이어 조 2위로 PO에 올랐다. 체코는 아일랜드와 PO D조 준결승에서 승부차기 접전 끝에 승리했다.

운명의 마지막 경기, 체코는 3-4-2-1 전술을 활용했다. 패트릭 쉬크가 원톱 출격했다. 파벨 슐츠와 루카스 프로보드가 양쪽 날개로 나섰다. 중원엔 야로슬라프 젤레니, 블라디미르 다리다, 토마스 수첵, 블라디미르 쿠팔이 자리했다. 스리백에는 라디슬라프 크레이치, 로빈 흐라나치, 스테판 찰로펙이 위치했다. 골키퍼 장갑은 마테이 코바르가 착용했다.

덴마크는 4-2-3-1 포메이션을 가동했다. 라스무스 호일룬이 공격을 이끌었다. 미켈 담스고르, 빅토르 프로홀트, 구스타프 이삭센이 뒤에서 힘을 보탰다. 수비형 미드필더로 피에르-에밀 호이비에르와 모르텐 히울만이 발을 맞췄다. 수비는 요아킴 멜레, 빅터 넬슨, 요아킴 안데르센, 알렉산데르 바가 담당했다. 골문은 마스 헤르만센이 지켰다.

Czechia's Pavel Sulc, left, celebrates after scoring the opening goal during the World Cup qualifying playoff final soccer match between Czechia and Denmark in Prague, Tuesday, March 31, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)

epa12862555 Denmark's Rasmus Hojlund (R) in action against Czech Republic's Robin Hranac (L) during the FIFA World Cup 2026 European playoff match between the Czech Republic and Denmark in Prague, Czech Republic, 31 March 2026. EPA/MARTIN DIVISEK

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마지막 경기의 막이 올랐다. '홈 팀' 체코가 기선을 제압했다. 체코는 킥오프 3분 만에 선제골을 꽂아 넣었다. 코너킥 상황에서 슐츠의 강력한 중거리슛으로 포문을 열었다. 당황한 덴마크는 총공세에 나섰다. 전반에만 유효슈팅 5개를 기록하며 상대를 몰아붙였다. 하지만 체코의 끈끈함을 뚫지 못했다. 체코가 1-0으로 전반을 앞서나갔다.

후반도 비슷한 양상으로 전개됐다. 덴마크가 추격하면 체코가 막아내는 형국이었다. 덴마크가 기어코 동점골을 꽂아 넣었다. 프리킥 상황에서 담스고르의 크로스를 안데르센이 헤더골로 완성했다. 두 팀은 전후반 90분 동안 1-1로 승패를 가리지 못했다. 경기는 연장전으로 이어졌다.

Czechia's Pavel Sulc controls the ball between Denmark's Morten Hjulmand and Joachim Andersen during the World Cup qualifying playoff final soccer match between Czechia and Denmark in Prague, Tuesday, March 31, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)

epa12862578 Denmark's Mikkel Damsgaard (L) in action against Czech Republic's Tomas Soucek (R) during the FIFA World Cup 2026 European playoff match between the Czech Republic and Denmark in Prague, Czech Republic, 31 March 2026. EPA/MARTIN DIVISEK

체코의 집중력이 앞섰다. 체코는 연장 전반 10분 롱스로인 상황에서 크레이치의 득점이 나왔다. 앞선 상황에서의 핸드볼 반칙이 의심됐지만 심판은 정상 플레이로 판정했다. '체코의 캡틴' 크레이치가 아일랜드와의 PO 준결승에 이어 이번 경기에서도 득점했다. 체코가 2-1로 앞서나갔다.

경기는 끝날 때까지 끝난 게 아니었다. 덴마크가 연장 후반전에 동점골을 넣었다. 코너킥 상황에서 앤더스 드레이어의 크로스를 카스퍼 회그의 헤더골로 체코의 골망을 흔들었다. 결국 두 팀은 마지막의 마지막까지 싸우게됐다. 승부차기에서 체코가 웃었다. 덴마크는 첫 번째 키커인 호일룬, 세 번째 키커인 안데르스 드레이어, 네 번째 키커인 마티아스 옌센이 킥을 놓치며 고개를 숙였다. 체코가 20년 만에 월드컵으로 간다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com