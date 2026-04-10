대망신! '中도 3명이나 가는데' 북중미월드컵에도 한국 심판 없다...경기수 늘었지만 4개 대회 연속 '0명'+VAR 조차 '전무'[오피셜]

사진캡처=FIFA 홈페이지

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[스포츠조선 박찬준 기자]대망신이다.

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이번 2026년 북중미월드컵에서도 한국 심판의 모습은 볼 수 없게 됐다. 주부심은 물론 비디오 판독 심판(VAR) 명단에서도 제외됐다.

국제축구연맹(FIFA)는 10일(한국시간) 북중미 월드컵에 나설 심판진 명단을 발표했다. 미국·캐나다·멕시코가 공동 개최하는 이번 대회엔 52명의 주심과 88명의 부심, 30명의 비디오 판독 심판이 참가한다. 2022년 카타르 대회 때의 주심 36명, 부심 69명, 비디오 판독 심판 24명 보다 확 늘어났다. 이번 대회부터 참가국이 48개로 늘어 경기 수도 증가하면서 자연스럽게 더 많은 심판이 투입됐다.

FIFA는 "심판들은 6개 대륙 연맹, 50개 회원국에서 선발됐다. 월드컵 역사상 가장 포괄적인 심판진"이라고 소개했다. 이어 "FIFA의 오랜 원칙인 '퀄리티 퍼스트'에 따라 선발이 이뤄졌으며, 후보들이 최근 몇 년간 FIFA 주관 대회는 물론 국내·국제 대회에서 보여준 기량의 일관성도 고려됐다"고 설명했다.

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한국 심판은 한 명도 포함되지 않았다. 일찌감치 예견된 일이었다. 한국 심판은 지난해 12월 발표된 북중미월드컵 아시아축구연맹(AFC)·아프리카축구연맹(CAF)·오세아니아축구연맹(OFC) 심판 세미나 최종 후보에 단 한 명도 이름을 올리지 못하면서다. 레퍼링월드에 따르면 김종혁 심판이 AFC 15명의 예비후보에 이름은 올렸으나 AFC 최종 후보 10명이 추려지는 과정에서 탈락했다.

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VAR에서도 고배를 마셨다. 김우성 심판이 비교적 최근까지 VAR AFC 세미나 명단에 이름을 올렸으나, FIFA가 최종적으로 발표한 VAR 명단에선 탈락했다.

한국은 2014년 브라질, 2018년 러시아, 2022년 카타르 대회에 이어 이번 북중미 대회까지, 4개 대회 연속으로 단 한 명의 월드컵 심판도 배출해내지 못하고 있다. 한국 심판이 월드컵 무대에 선 것은 2010년 남아공 대회에서 정해상 부심이 참가한 것이 마지막이다. 주심은 2002년 한-일 대회에서 김영주 심판이 유일하게 맡은 이래 20년 넘게 명맥이 끊겼다.

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당연한 결과다. 한국 심판은 글로벌 스탠다드를 주장하고 있지만, 계속된 오심 퍼레이드로 스스로 권위를 깎아먹고 있다. 안에서 새는 바가지가 밖에서도 새는건 당연하다. 한국 심판은 국제적으로도 낮은 평가를 받았고, 심판에 관해서는 아시아서도 삼류로 평가받고 있다. 심지어 월드컵 본선에 나서지도 못하는 중국은 마닝 심판이 주심으로 월드컵에 나선다. 저우페이 심판이 부심, 푸밍 심판이 VAR을 맡으며 3명이나 북중미로 향하게 됐다.

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일본은 유스케 아라키 심판이 주심으로, 준 미하라 심판이 부심으로 이번 북중미월드컵에 나선다. 일본은 카타르 대회 당시 야마시타 요시미 심판이 여성 심판으로는 월드컵 최초로 주심 명단에 이름을 올리는 등 최근 무려 8회 연속 월드컵 심판을 배출했다. 중국과 일본 외에 호주, 카타르, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 우즈베키스탄 등이 AFC 심판 대표로 월드컵에 나선다.

한편 이번 월드컵 심판 명단에 여성은 주심 2명, 부심 3명, 비디오 판독 심판 1명이 포함됐다. 주심은 미국의 토리 펜소, 멕시코의 카티아 가르시아 심판이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com