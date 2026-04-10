불행 중 다행! '언성히어로' 이재성, 왼 엄지발가락 부상으로 UECL 결장→다행히 큰 부상 아냐...마인츠, 스트라스에 2-0 완승 '4강 보인다'

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[스포츠조선 박찬준 기자]'언성 히어로' 이재성(마인츠)이 다쳤다. 다행히 큰 부상은 아닌 것으로 보인다.

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마인츠는 10일(이하 한국시각) 구단 공식 채널을 통해 '이재성이 좌측 엄지 발가락을 다쳤다. 그는 이미 지난 수요일 훈련에 불참했다'고 공식 발표했다.

이재성은 실제 10일 열린 스트라스부트와의 2025~2026시즌 유로파 컨퍼런스리그 8강 1차전에 결장했다. 다행히 큰 부상은 아니다. 마인츠 구단은 이재성의 정확한 복귀 시기를 밝히지는 않았지만 '이재성의 훈련 복귀 시기는 개별적인 회복 속도에 따라 결정될 것'이라고 전했다.

홍명보호도 한숨을 돌렸다. 이재성은 설명이 필요없는 한국축구의 핵심 중 하나다. 그는 전북 현대, 홀슈타인 킬을 거쳐 2021~2022시즌부터 마인츠에서 뛰고 있다. 대표팀에서 10번을 달고 있는 이재성은 측면과 중앙을 오가며 밸런스를 잡는 역할을 하고 있다. 결정적인 순간마다 알토란 같은 골까지 넣고 있다. 이재성은 A매치 103경기에 출전하며 센추리클럽에도 가입했다.

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마인츠와 재계약에 성공한 이재성은 올 시즌 공식전 37경기에서 6골-4도움을 올리는 놀라운 활약을 펼치고 있다. 공격포인트로는 설명할 수 없는 헌신적인 움직임이 돋보인다.

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이재성의 결장에도 불구하고 마인츠는 귀중한 승리를 챙겼다. 마인츠는 전반 11분 선제골을 넣었다. 중앙선 부근에서 상대 공격을 끊어낸 사노 카이슈는 일본 동료 가와사키 소타와 2대1 패스를 주고받은 뒤, 그대로 상대 박스 앞까지 치고 들어갔다. 왼쪽 측면에서 수비 사이로 들어온 사노는 환상적인 오른발 감아차기 슈팅으로 마무리하며 선제골을 터트렸다.

기세를 탄 마인츠는 8분 뒤, 추가골까지 넣었다. 전반 19분 코너킥 상황에서 파울 네벨이 뒤쪽에 빠져 있던 포슈에게 정확한 크로스를 연결했고, 스테판 포슈가 오른발 발리 슈팅으로 마무리하며 골망을 흔들었다. 마인츠는 두 골 차 리드를 지키며 4강 진출에 유리한 고지를 점령했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com