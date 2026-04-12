'정재희-마사-안톤 선발' 변화 택한 대전, '광주전과 같은 명단' 안정 택한 강원[라인업]

Advertisement

Advertisement

[대전=스포츠조선 박찬준 기자]대전하나시티즌은 변화, 강원FC는 안정을 택했다.

Advertisement

대전과 강원은 12일 대전월드컵경기장에서 '하나은행 K리그1 2026' 7라운드를 치른다. 양 팀은 나란히 1승3무2패(6골-6실점)로 공동 8위에 위치해 있다.

승점에 다득점, 골득실까지 같지만, 분위기는 차이가 있다. '우승후보' 대전은 2연패에 빠졌다. '라이벌' 전북에 패한데 이어, 지난 라운드에서는 디오고 퇴장 여파로 포항에도 무릎을 꿇었다. 2연패로 자존심을 구겼다.

반면 강원은 전술을 바꿔, 첫 승을 신고했다. 광주를 3대0으로 제압하며, 막혔던 골혈까지 뚫었다.

Advertisement

대전은 변화를 택했다. 정재희가 처음으로 출격하고, 안톤과 마사가 선발 라인업에 복귀했다. 주민규가 최전방에 서고, 정재희-마사-루빅손이 2선에 자리한다. 밥신과 이순민이 중원에 포진하고, 이명재-안톤-임종은-김문환이 포백을 이룬다. 이창근이 골키퍼 장갑을 낀다. 유강현, 주앙 빅토르, 김현욱 김봉수 이현식 등이 벤치에 앉는다.

Advertisement

강원은 지난 광주전과 명단이 동일하다. 최병찬 고영준이 전방에 서고, 김대원-서민우-이유현-모재현이 미드필드를 꾸린다. 송준석-이기혁-강투지-강준혁이 수비진을 꾸린다. 박청효가 골문을 지킨다. 아부달라, 박상혁 김건희 이승원 신민아 등이 조커로 대기하는 가운데, 장기 부상을 당했던 김동현이 처음으로 명단에 이름을 올렸다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com