'3-0 완승' 광주전과 같은 라인업 들고 나온 정경호 감독 "이겼잖아요"[현장 라인업]

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[대전=스포츠조선 박찬준 기자]"이겼잖아요."

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동일한 멤버를 낸 정경호 강원FC 감독의 미소였다. 강원은 12일 대전월드컵경기장에서 대전하나시티즌과 '하나은행 K리그1 2026' 7라운드를 치른다. 양 팀은 나란히 1승3무2패(6골-6실점)로 공동 8위에 위치해 있다.

승점에 다득점, 골득실까지 같지만, 분위기는 차이가 있다. '우승후보' 대전은 2연패에 빠졌다. '라이벌' 전북에 패한데 이어, 지난 라운드에서는 디오고 퇴장 여파로 포항에도 무릎을 꿇었다. 2연패로 자존심을 구겼다.

반면 강원은 전술을 바꿔, 첫 승을 신고했다. 광주를 3대0으로 제압하며, 막혔던 골혈까지 뚫었다. 강원은 지난 광주전과 명단이 동일하다. 최병찬 고영준이 전방에 서고, 김대원-서민우-이유현-모재현이 미드필드를 꾸린다. 송준석-이기혁-강투지-강준혁이 수비진을 꾸린다. 박청효가 골문을 지킨다. 아부달라, 박상혁 김건희 이승원 신민아 등이 조커로 대기하는 가운데, 장기 부상을 당했던 김동현이 처음으로 명단에 이름을 올렸다.

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경기 전 만난 정 감독은 "지난 경기에 이겨서 같은 명단을 냈다"며 "이전에는 우리가 점유를 통해 상대 균열을 만들어내려고 했는데 그 부분에 너무 매몰돼 있더라. 최근 흐름을 보면 트랜지션 과정에서 숏 카운터라던지 연결되는 부분에서 득점이 나오는데, 결국 우리도 그렇게 가니까 상대가 더 균열이 나더라"고 했다.

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김동현에 대해서는 "아직 완벽하지 않은데, 지난 주에 연습경기를 반경기 정도 소화했다. 7개월만에 명단 포함이라는데, 긴장 된다고 하더라"고 웃었다.

김건희까지 복귀하며 강원은 완전체가 됐다. 정 감독은 "연습 경기도 잘 소화하고, 시간을 분배하려고 한다. 상황에 따라 투스트라이커도 염두에 두고 있다"고 했다.

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새로운 전술의 핵심으로 떠오른 최병찬에 대해서는 "광주전 경기력이면 충분히 경기에 나설 수 있다고 본다. 우리가 워낙 압박 강도가 높아서 컨디션에 따라 다르겠지만, 작년보다는 성장한 느낌이다. 그런 부분이 팀 전체를 자극하고, 선수들의 경쟁 심리를 올리고 있어서 긍정적"이라고 했다.

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정 감독은 마지막으로 "결국 대전은 한방이 있다. 어제 울산-인천전도 울산이 한방으로 승리했다. 상대가 측면 자원이 좋기 때문에 이런 상황에서 어떻게 제어하느냐에 따라 달라지지 않을까 싶다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com